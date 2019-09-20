17 طريقة سهلة لتنظيف الغسالة من الداخل والخارج

قد تعلق الأوساخ بالغسالة، ولتنظيفها، هناك خطوات لا بد من تطبيقها، سواء كانت الغسّالة عادية أو ذات فتحة علوية...

تنظيف غسّالة الملابس

1. تشغل الغسّالة على درجة حرارة مرتفعة، مع إضافة نصف الكوب من بيكربونات الصودا، وكوبين من الخل الأبيض، وذلك بعد أن تمتلئ الغسالة بالماء، ثم تترك تقوم بعملية الغسيل، حيث سينظف خليط البيكربونات مع الخل الغسالة جيدًا، وسيخلص من الدهون والأوساخ المتراكمة.



2. تستخدم قماشة مبللة بالماء والقليل من سائل الجلي ، بغية التخلص من كل البقع والآثار الخارجية العالقة بالغسالة.



3. تنظف غسالة الملابس الأوتوماتيك، باتباع الخطوات الآتية: توضع ملعقتان كبيرتان من بيكربونات الصودا في المكان المخصص للصابون، مع إضافة كوب من الخل الأبيض إلى الدرج الخاص بالمعطر أو المواد السائلة. وتشغل الغسالة على الدورة العادية على درجة حرارة مرتفعة.



4. يترك باب الغسالة مفتوحًا قليلًا بين الغسلة والأخرى، وذلك بهدف منع حدوث العفن والرطوبة في هذا المكان. وللتخلص من العفن في حال وجوده، يمكن خلط كميات متساوية من الماء الساخن والخل الأبيض، ومسح المناطق المتضررة، وإخراج درج الغسالة وتنظيفه بالماء والصابون.



5. تستخدم قطعة قماش مبللة بالماء والصابون السائل، وتنظف أجزاء الغسالة الخارجية.



6. يُنصح بغسل الغسالة مرة كل شهرين وحتى 3 أشهر في الحالة العادية. أما في حال استخدام الغسالة لتنظيف العديد من الملابس المتسخة بشكل كبير، وملابس اللعب والرياضة، فيُنصح بتنظيفها خلال فترة أقصر.

7. تفرغ الغسالة من محتوياتها، فتضاف 10 نقاط من زيت القرنفل إلى حلّة الغسيل، وتشغل على برنامج التنظيف لأعلى درجة حرارة ممكنة، وذلك في حال صدور رائحة كريهة منها حتى بعد تنظيفها، فمن المعروف بأنّ لزيت القرنفل خصائص قوية في القضاء على العفن والروائح الكريهة.



8. تملأ الغسالة العادية بالماء الساخن، مع إضافة كوب من الكلور، ثم تشغل لعشر دقائق. يتم التخلص من الماء بعد ذلك، وتشغل الغسالة على الدورة العادية، وهي فارغة، وذلك من أجل التخلص من أيّ بقايا ممكنة من الكلور. كما يمكن إضافة ملعقتين كبيرتين من الكلور إلى الدرج المخصص لذلك في الغسالة الأوتوماتيك، مع تشغيلها على برنامج الغسيل المتبع لأعلى درجة ممكنة.

9. تلاحظ سيدة البيت في الكثير من الاوقات انتشار رائحة بشعة من غسّالتها، قد يرجع السبب إلى التكلّس، من جراء المواد الكلسية الموجودة في الماء، أو إهمالها وعدم تنظيفها باستمرار من الصابون والأوساخ. لذلك، يُنصح بوضع ملعقتين كبيرتين من "بيكربونات الصوديوم" مكان الصابون، ثم تشغل الغسّالة كالمعتاد.



10. يضاف كوب من الخلّ الأبيض إلى مكان معطّر الملابس، وتشغل الغسّالة على درجة حرارة مرتفعة على الدورة العادية.



11. من الضروري تهوئة الغسّالة لساعة بعد كل غسلة.



12. تجفف الغساّلة جيدًا من الداخل والخارج، بعد الفراغ من الغسيل.



13. تنقع الملابس المتسخة بالأتربة قبل وضعها في الغسالة، حتى لا تتجمّع هذه الأتربة في قعر الغسالة.



14. يوضع كم مناسب من مسحوق الغسيل في حوض الغسالة، مع تشغيلها على الدورة العادية للتخلص من الرائحة الكريهة.



15. توضع ملعقتان من ملح الليمون في درج مسحوق الغسيل، ثم تشغل الغسّالة على دورة كاملة.



16. تملأ الغسالة بالماء الساخن، ومن ثم يضاف نصف الكوب من "بيكربونات الصوديوم" وكوبان من الخل الأبيض، وأخيرًا تشغل الغسّالة كالمعتاد.



17. تمسح الغسّالة من الخارج بقطعة قماش مبللة بشكل دائم للمحافظة على نظافتها الخارجية.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

كيفية اختيار المكتب الدراسي المناسب لطفلك

تصميم أثاث الحدائق يتألق باللون الأصفر لصيف 2020