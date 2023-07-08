البوابة - مع عودة أفواج الحجاج من مكة بعد إداء فريضة الحج أو العمرة تبدأ العديد من العائلات بالتحضير لاستقبال الحجاج والضيوف الذين سيحضرون لتهنئتهم بالحج المبرور، نقدم لكم بعض الأفكار اللطيفة لاستقبال الحجاج والترحيب بعودتهم سالمين.

أفكار لطيفة للاحتفال بعودة الحجاج من مكة

تزيين مداخل البيوت بزخارف وأشكال على شكل الكعبة: يمكن أن تشمل هذه الزخارف صور الكعبة المشرفة أو القماش الأسود الذي يغطيها أو رموز إسلامية أخرى. تزيين غرفة الضيوف بلوحات عليها زخارف بالخط الإسلامي: يمكن أن تشتمل هذه الزخارف على آيات من القرآن أو الدعاء أو أقوال إسلامية أخرى. استخدام أحبال الإضاءة والفوانيس الإسلامية التقليدية: يمكن تصنيع هذه الفوانيس من المعدن أو الزجاج أو أي مواد أخرى. غالبًا ما يتم تزيينها بأنماط إسلامية أو خطوط إسلامية. تزيين مداخل البيوت وغرف الضيوف بالزهور والنباتات الخضراء: يمكن للزهور والنباتات أن تضيف لمسة من الجمال والنضارة إلى أي زخرفة. كما أنها رمز لبدايات جديدة مناسبة للحج. وضع الأشرطة واللافتات الترحيبية بالحجاج: يمكن استخدام الشرائط واللافتات لإضافة اللون والاحتفال إلى أي زخرفة. يمكن استخدامها أيضًا لإنشاء أنماط أو رسائل. تحضير ضيافة مناسبة: تقدم العائلات المحتفلة بالحجاج العديد من المأكولات والمشروبات الشهية مثل التمور بأنواعها المحشوة بالمكسرات، والمغطاة بالشوكولاتة، والسادة، كذلك الشوكولاتة المتنوعة والحلويات الشرقية مثل البقلاوة والكنافة. يمكنك أيضاً تقديم عبوات صغيرة من ماء زمزم. تحضير هدايا تذكارية صغيرة: يحب الضيوف اخذ هدية صغيرة من الأراضي المقدسة، لذلك قم بتحضير مجموعة صغيرة من الهدايا التذكارية مثل ماء زمزم، تمور، سجادة صلاة، مسواك، مسابح يدوية والكترونية حسب الرغبة.



عند اختيار زينة الحج يجب مراعاة ما يلي:



المكان: يجب أن تكون الزخارف مناسبة للموقع حيث سيتم عرضها. على سبيل المثال ، إذا كان حفل الاستقبال سيقام في مسجد الحي فيفضل أن تكون الزينة المعروضة مناسبة لقدسية المسجد وأن تكون متواضعة ومحترمة.

المناسبة: أن تكون الزينة مناسبة للمناسبة. على سبيل المثال ، إذا كانت الزينة لاستقبال الحجاج، فيجب أن تكون احتفالية عليها زخارف إسلامية وعبارات ترحيبية.

الميزانية: يجب أن تتناسب الزينة مع الميزانية. هناك العديد من الخيارات المتاحة بأسعار معقولة ، لذلك من الممكن العثور على ديكورات جميلة وبأسعار معقولة.

بغض النظر عن نوع الزينة التي تختارها ، تأكد من أنها ذات مغزى بالنسبة لك وأنها تعكس روح المحبة والأخوة والتآلف، ولا تسيء للجيران بل تعزز قيم الإسلام الجميلة. لذلك احرص على عدم إزعاج الآخرين سواء بالضوضاء أو الإضاءة المبهرة أو الصوت العالي.

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