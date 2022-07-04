أفكار للعيد: 4 توزيعات عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بألف خير، هل بدأتم بتحضير توزيعات عيد الأضحى المبارك؟ نقدم لكم مجموعة أفكار لطيفة وغير مكلفة لتحضير توزيعات العيد بمواد بسيطة ومتوفرة في كل منزل. تعالوا نحتفل بالعيد مع الأهل والأصدقاء.

أفكار للعيد: 4 توزيعات عيد الأضحى المبارك

فكرة # 1: فناجين القهوة العربية

كلنا لدينا مجموعة كبيرة من فناجين القهوة العربية، بدلاً من تخزينها، قومي بتدويرها عن طريق وضع كمية من السكاكر والحلوى في كل فنجان، ثم لفيه بقماش ملون وضعيه على صينية التقديم. فكرة جميلة وستساعدك على إيجاد منزل جديد لفناجين القهوة العربية القديمة.

أفكار للعيد: 4 توزيعات عيد الأضحى المبارك

فكرة # 2: هدايا يا هلا بالعيد

هل قمت بعمل مربيات ومخللات وبقي لديك عبوات بلاستيكية كثيرة، يمكنك الآن الاستفادة منها عن طريق وضع المعمول والحلويات الأخرى داخل العبوات وتغليفها برسم ظريف (حسب الصورة) وارسالها كهدايا تذكارية للجيران والأصدقاء.

أفكار للعيد: 4 توزيعات عيد الأضحى المبارك

فكرة # 3: فناجين العيدية

من لا يحب أن يحصل على عيدية نقدية في صباح العيد، حضري فناجين أو أكواب ورقية صغيرة مع مجموعة من الشوكولاتة والملبس ولفيها بقماش ثم اربطي فوقها مبلغ مالي بخيط ملون.

أفكار للعيد: 4 توزيعات عيد الأضحى المبارك

فكرة # 4: أكياس الفرح للأطفال

العيد بالنسبة للأطفال حلويات وسكاكر وألعاب، حضري مجموعة من الأكياس البلاستيكية المتشابهة وضعي في كل منه كمية من الفشار، وستجعلي كل الأطفال سعداء في لحظة.

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