أفكار لهدايا الأحبة في عيد الحب

هدايا عيد الحب

هل تريد أن تهدي الشخص الذي تحب هدية قيمة معنوياً، ومعقولة مادياً إليك أفكار رائعة لتهدي شريك حياتك هدية رمزية مفعمة بالحب والتواصل. تحب النساء الهدايا الشخصية، بينما يفضل الرجال الهدايا العملية.

ابدأ التخطيط منذ الآن حيث الأسعار ما تزال معقولة، ومقبولة. استغل الإنترنت للبحث عن أفضل الصفقات، مع إمكانية التوصيل إلى الشريك أينما كان.

هدايا ثمينة ومكلفة (له، ولها):

- حجز لعشاء فاخر في مطعم تحبانه، لا يهم إذا كان المطعم فاخراً أم لا المهم أن يكون الطعام شهياً وعلى ذوقكما. (له ولها)

- باقة ورد قبل يومين من عيد الحب، مع بطاقة: "لأن الآتي أعظم، أريدك أن تقبلي هذه الباقة الآن." (لها)

- قلادة ذهب أبيض (إيطالي) مع قلب حب. (تتراوح الأسعار حسب الحجم، والوزن، وعدد الأحجار المرصعة). تقوم العديد من محلات المجوهرات بعمل عروض خاصة على قلائد لعيد الحب، استغل الوقت، واذهب للبحث اليوم عن أفضل صفقة. (لها)

- ثياب للنوم من الحرير (يمكن اختيار هدية مماثلة للشريك من قماش قطني).(له ولها)

- علبة شوكولا فاخرة بنكهات متعددة (هناك شوكولا قليلة السكر لتتفادى تلك النظرة). (له، ولها)

- ساعة يد ثمينة، هناك عروض مميزة على الساعات. (له، ولها)

- مجموعة من الشامبو، والملطف، وكريم العناية بالبشرة برائحة المسك. (له، ولها).

- مجموعة حلاقة كاملة، آلة حلاقة كهربائية، شفرات، فرشاة، كريم حلاقة، ومعطر بعد الحلاقة.(له)

- عطور (له، ولها)

- شواية كهربائية عملاقة. (له)

- كاميرا رقمية. (له ولها)

- سماعات ذات نظام رقمي للترفيه المنزلي. (له)

- كوبون شرائي بقيمة 100 دولار من محل الثياب المفضل. (له، ولها)

- أزرار معدنية لأكمام القميص (له)

- جهاز DVD (له، ولها)

- حقيبة جلدية لجهاز الحاسوب النقال. (له)

- آلة صنع القهوة السريعة. (له، ولها)

- تذاكر لحضور حفل موسيقي، أو مسرحي. (له ولها)

- تذاكر للسفر. (له ولها)

- وأخيرا خاتم خطبة من الذهب الأبيض. (له، ولها).

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هدايا رائعة وغير مكلفة (لها) :

- دب صغير بلون أبيض وأحمر.

- قلادة ذهب أبيض على شكل قلب حب.

- أقراط على شكل قلب حب.

- صندوق يحتوي على مستلزمات الاستحمام.

- مجموعة أقلام أحمر شفاه لامعة.

- كعكة مكتوب عليها أحبك (I LOVE U).

- سوار من الذهب الأبيض مزين بقلوب صغيرة.

- علبة شوكولا (kisses) من هيرشي.

- حذاء خفيف للمنزل مزركش بألوان زاهية.

- شموع معطرة.

هدايا رائعة وغير مكلفة (له) :

- صندوق يحتوي على عدة الحلاقة.

- ربطات عنق.

- مجموعة الرياضي (حقيبة، منشفة، صابون استحمام،مزيل رائحة).

- علبة شوكولا بنكهات متعددة.

- حاملة مفاتيح معدنية على شكل قلب.

- مجموعة المسافر (حقيبة، فرشاة أسنان، عدة حلاقة سريعة)

- محفظة نقود جلدية.

- كريم حلاقة من مستحضرات طبيعية.

- جاكيت رياضي.

- كعكة شوكولا على شكل قلب حب.

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هدايا خاصة وبسيطة وغير مكلفة:

- حبات فراولة منسقة في قلب حب. تحتاج إلى علبة فراولة، علبة على شكل قلب حب، غطاء بلاستكي شفاف، وشريط ملون.

- دب يحمل وردة حمراء. تحتاج إلى دب، من أي شكل، (ويفضل اللون الأبيض)، وردة حمراء حقيقية أو مخمل، وشريط ملون.

- أحمر والأبيض على شكل قلب، وشريط مطاطي، وشريط ملون.

- مشابك للشعر على شكل قلوب حب. تحتاج إلى ، كيس ورقي صغير، وملون، وإلى مجموعة من مشابك الشعر الملونة على شكل قلوب حب، وشريط ملون.

- مجموعة شوكولا منوعة. تحتاج إلى كيس ورقي ملون، حجم وسط، ومجموعة من الشوكولا المنوعة، أختر تلك باللون الأحمر.

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