اقترب عيد الحب، وحان الوقت للتخطيط لقضاء ليلة رومانسية مثالية للمتزوجين، ولابد أن تتوفر أفكار رومانسية مثيرة لقضاء ليلة مذهلة لجعل مناسبة عيد الحب لا تنسى على الإطلاق لتجديد الحب فيما بينكما، وفيما يلي أفكار هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023:

أفكار هدايا عيد الحب للمتزوجين 2023

شراء أدوات حلاقة ومعها ماكينة كهربائية تناسب زوجك.

ساعة آبل.

الذهاب إلى عشاء رومانسي.

عطر

فوتشر من مكان تفضلينه أو يفضله.

بيجامة جديدة

ربطة عنق معها دبابيس في حالة إذا كان يرتدي بدل.

قميص أوبنطلون.

معطف يناسب فصل الشتاء.

فرشاة أسنان كهربائية.

محفظة مصنوعة من الجلد تجذب الانتباه.

تذاكر سينما أو مسرح.

السفر لمكان قريب أو منتجع رومانسي هادىء.

أفكار لليلة رومانسية مع الزوج

إعداد وجبة عشاء خفيفة مثل باستا أو بافيلو تندر مع سيزر سلاد أو كراب سلاد ، ولا تنسي وضع الشموع مع أضواء خافتة تجعل العشاء رومانسي.

عمل بوشار ومشاهدة فيلم رومانسي في المنزل.

ارتداء ملابس مثيرة وجميلة وجذابة

الذهاب في رحلة بالسيارة إلى مكان هادىء وطبيعة خلابة.

الذهاب إلى نزهة مثل حديقة عامة أو منتجع قريب أو على شاطىء البحر وعمل أجواء رومانسية.

البحث عن أفضل أنواع الحفالات الخاصة بعيد الحب للاستمتاع بها أنتِ وزوجك.

اختيار كتب أو قصص رومانسية أو قراءة قصائد التي تتحدث عن الحب والغزل، لإعادة اتشاف شغفكم بالحب مرة أخرى.

دخول المطبح وإعداد وجبة شهية لخلق جو من الرومانسية وأجواء ممتعة.

التخطيط لقضاء ليلة كاملة في نادي رياضي صحي أنت وزوجك وعمل حمام بخار على ضوء الشموع والاستمتاع بأجواء رومانسية سويًا.

إذا كنتم تحبون الاحتفال في المنزل يمكنكم ارتداء ثياب نظيفة، أنيقة واختيار المشروب الذي تفضلانه مع مكسرات أو طبق من الفواكة أو الخضار والجلوس في الشرفة والاستمتاع بالأجواء.

أفكار لليلة الخميس

أعدي وجبة الغداء أو العشاء وبها الأصناف التي يفضلها زوجك وأولادك ولا تنسي طبق الحلويات.

اعتذري عن أي مواعيد قد تعطلك لتكوني في انتظار هذا اليوم.

ارتدي وتزيني بأفضل ما لديك وتعطري له بالعطر الذي يفضله زوجك.

أشعلي الشموع ليعطي أجواء رومانسية.

ابتعدي عن النكد والتذمر.

ضعي مكياج ناعم.

يمكنك أن تخرجي أولادك من المنزل أو النوم عند بيت جدهم أو أحد من عائلتكم أو نومهم مبكرًا.

يمكنك شراء هدية رومانسية لشريكك من باب التغيير.

كيف اثير حبيبي بالكلام في التليفون

أرسلي له رسالة صوتية بصوت يتسم بالنعومة والدلع ليزيد من إثارتك له.

قولي له كم أنتي تشتاقي له وللمساته أيضاً.

تجنبي التصنع أو المبالغة في الدلع عند التحدث مع الزوج.

بتعدي عن الشكوى والنكد والتذمر.

عند الاتصال به اختاري الوقت المناسب.

ابتعدي عن المتطلبات.

الرجل يحب المرأة العفوية والطبيعية التي يكون من صفاتها الدلع والدلال فتزيد من أنثوتها.

أفكار هدايا عيد الحب 2023

عيد الحب 2023: خطوات للحصول على مكياج ناعم يناسب المرأة العاملة