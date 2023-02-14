عيد الحب 2023: خطوات للحصول على مكياج ناعم يناسب المرأة العاملة

تحتاج المرأة العاملة في الصباح الباكر لصيحات مكياج تكون بسيطة وناعمة تناسب أوقات العمل والمناسبات مثل عيد الحب، يوم المرأة العالمي، عيد الأم وغيرها من المناسبات الأخرى، وتوجد الكثير من صيحات المكياج التي تناسب المرأة العاملة، في السطور التالية، تطلعكِ موقع "صحتك وجمالك" على خطوات تطبيق مكياج للمرأة العاملة:

خطوات للحصول على مكياج ناعم يناسب المرأة العاملة

للحصول على وجه مشرق ومنعش في الصباح الباكر يجب عليكِ ترطيب البشرة عن طريق غسل الوجه جيداً بالغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم ترطيبه جيداً لكي تبدو بشرتك مشرقة ومتألقة خلال العمل، ويفضل عدم ترك هذا الأمر لما قبل النوم مباشرة حتى لا يغلب عليك التعب وتكون بشرتك باهته.

يمكنك عزيزتي العاملة استخدام المخفي العيوب "كونسيلر" وذلك نتيجة قلة النوم والإرهاق قد تظهر الهالات السوداء حول عينيك؛ ولكي تخفي هذه الهالات السوداء، يجب عليك بغسل وجهك بالغسول الخاص بك وترطيب البشرة جيداً، ثم قومي بوضع كريم الإخفاء حول العين بطريقة التربيت، وستقوم هذه الخطوات بإخفاء جميع الهالات السوداء.

وضع الكحل والماسكارا، لأنه العيون هي عين الروح ونافذة الداخل، ولكي تظهري بوجه مشرق، اهتمّي جيداً بوضع القليل من الكحل في داخل العين مع الماسكارا الخفيفة التي تبرز جمال عينيك.

يفضل ترطيب الشفاه للحصول على بشرة مشرقة ووجه متألق، وعليك ترطيب شفتيك بمرطّب جيّد، مع وضع لمسة من ملمّع الشفاه لإعطاء شفاهك نضارة ولوناً جذاباً.

أما إذا كانت بشرتك باهتة ومملّة، عليك باختيار اللون الوردي ووضعه على خديك؛ فهذه الخطوة كفيلة بتحويل بشرتك إلى بشرة طبيعية ومشرقة.

نصائح لوضع مكياج صباحي خفيف