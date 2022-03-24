أقوى 7 علاجات منزلية لـ حب الشباب في 2022

حب الشباب هو أحد أكثر الحالات الجلدية شيوعًا في العالم، حيث يؤثر على ما يقدر بنحو 85 بالمائة من الشباب، ولقد ثبت أن علاجات حب الشباب التقليدية، مثل حمض الساليسيليك أو النياسيناميد أو بيروكسيد البنزويل، هي أكثر حلول حب الشباب فعالية، ولكنها يمكن أن تكون باهظة الثمن ولها آثار جانبية غير مرغوب فيها، مثل الجفاف والاحمرار والتهيج.

وقد دفع هذا الكثير من الناس إلى محاولة علاج حب الشباب بشكل طبيعي في المنزل، وفي الواقع، وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن 77 بالمائة من مرضى حب الشباب جربوا علاجات بديلة لحب الشباب.

ولكن في الحقيقة، تفتقر العديد من العلاجات المنزلية إلى الدعم العلمي، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث حول فعاليتها، وإذا كنت تبحث عن علاجات بديلة، فلا تزال هناك خيارات يمكنك تجربتها، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على أقوى 7 علاجات منزلية شائعًة لحب الشباب.

علاجات منزلية لـ حب الشباب

خل التفاح

يصنع خل التفاح عن طريق تخمير عصير التفاح أو العصير غير المصفى من التفاح المضغوط، ومثل الخل الآخر، لاحظت الأبحاث قدرتها على محاربة العديد من أنواع البكتيريا والفطريات، حيث يحتوي خل التفاح على أحماض عضوية، مثل حمض الستريك، ووفقًا لبحث من عام 2017، قد يؤدي حمض اللاكتيك في خل التفاح أيضًا إلى تحسين ظهور ندوب حب الشباب.

تناول مكمل الزنك

الزنك عنصر غذائي أساسي مهم لنمو الخلايا وإنتاج الهرمونات والتمثيل الغذائي ووظيفة المناعة، حيث تمت دراسته جيدًا نسبيًا مقارنة بالعلاجات الطبيعية الأخرى لحب الشباب، ووفقًا للدراسات فإن أولئك الذين عولجوا بالزنك لديهم تحسينات كبيرة في عدد العيوب الملتهبة مقارنة بأولئك الذين لم يعالجوا.

اصنع قناع العسل والقرفة

وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن مزيج مستخلص لحاء العسل والقرفة مارس تأثيرات مضادة للبكتيريا، وأشارت الأبحاث من عام 2020 إلى أن العسل بمفرده يمكن أن يمنع نمو حب الشباب على الرغم من أن هذه النتيجة لا تعني بالضرورة أن العسل يعالج حب الشباب بشكل فعال.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي يتم استخراجه من أوراق Melaleuca alternifolia، وهي شجرة صغيرة موطنها أستراليا، ووجدت دراسة أجريت عام 2018 أن تطبيق زيت شجرة الشاي على الجلد قد يقلل من حب الشباب، كما وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2019 أنه مقارنة ببيروكسيد البنزويل، عانى المشاركون الذين يستخدمون مرهم زيت شجرة الشاي لحب الشباب من جفاف البشرة وتهيج أقل، كما شعروا برضا أكبر عن العلاج.

ضعي الشاي الأخضر على بشرتك

الشاي الأخضر غني جدًا بمضادات الأكسدة، وشربه يمكن أن يعزز الصحة الجيدة، وقد يساعد أيضًا في تقليل حب الشباب، ووفقًا لبحث 2017، من المحتمل أن يكون هذا لأن البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر يساعد في محاربة البكتيريا وتقليل الالتهاب، وهما سببان رئيسيان لحب الشباب.

الترطيب بالصبار

الصبار نبات استوائي تنتج أوراقه هلامًا صافيًا، وغالبًا ما يضاف الجل إلى المستحضرات والكريمات والمراهم والصابو، ووفقًا لبحث 2018، يُستخدم بشكل شائع لعلاج الطفح الجلدي، الحروق، الجروح، والتهاب الجلد.

ويحتوي الصبار على حمض الساليسيليك والكبريت، وكلاهما يستخدم على نطاق واسع في علاج حب الشباب، حيث وجدت الأبحاث أن تطبيق حمض الساليسيليك على الجلد يقلل من حب الشباب.

تناول مكمل زيت السمك

أحماض أوميغا 3 الدهنية هي دهون صحية تقدم العديد من الفوائد الصحية، حيث تحتوي زيوت الأسماك على نوعين رئيسيين من أحماض أوميغا 3 الدهنية: حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA).

وأظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن المستويات العالية من EPA و DHA يمكن أن تقلل من العوامل الالتهابية، مما قد يقلل من خطر الإصابة بحب الشباب، كما يمكنك أيضًا الحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية عن طريق تناول أطعمة مثل سمك السلمون، السردين، الجوز، بذور شيا، بذور الكتان المطحون، ومكملات زيت السمك

الأسئلة الأكثر شيوعًا

هل العلاجات المنزلية لـ حب الشباب فعالة ؟

يختار الكثير من الناس تجربة العلاجات الطبيعية، ولم يثبت أن معظم العلاجات المنزلية لحب الشباب فعالة سريريًا، لكنها متاحة كخيارات علاج بديلة، ومع ذلك، قد ترغب في استشارة طبيب الأمراض الجلدية إذا كنت تعاني من حب الشباب الشديد.

ما مدى سرعة عمل العلاجات المنزلية لـ حب الشباب ؟

اعطي علاج حب الشباب 4 أسابيع على الأقل للعمل، حيث يمكن أن يؤدي استخدام منتج مختلف كل بضعة أيام إلى تهيج بشرتك، مما يتسبب في حدوث اختراقات جديدة، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، إذا كان العلاج يناسبك، فيجب أن تلاحظ بعض التحسن في غضون 4 إلى 6 أسابيع.

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