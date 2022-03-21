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طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

منشور 21 آذار / مارس 2022 - 03:15
طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية
طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية جميع الخضروات والفواكه مغذية ، ولكن هذه الفواكه تحتوي على أعلى مستويات العناصر الغذائية المفيدة لك والتي تساعد على درء الأمراض ، وتعزيز الإدراك ، والحفاظ على صحة قلبك.

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

1. البطاطا الحلوة

طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

إلى جانب القرع والجزر ، البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الرؤية. قد يساعد بيتا كاروتين أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

2. فلفل أحمر حلو

طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

من المثير للدهشة أن الفلفل الأحمر الحلو يحتوي على ضعف فيتامين سي الموجود في البرتقال. هذا الفيتامين المهم ضروري للحفاظ على صحة الأسنان واللثة.

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

3. البروكلي

طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

يساعد البروكلي ، الغني بالفلافونويد ، في مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي يتلف الخلايا ويؤدي إلى الالتهاب. قد يساعد البروكلي في درء أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان.

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

4.الأوراق الخضراء الداكنة

طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

الأشخاص الذين يأكلون الورقيات الخضراء يسجلون نتائج أفضل في الاختبارات التي تقيس الإدراك العام والذاكرة (مقابل أولئك الذين يأكلون الورقيات بمعدل أقل). الخضار مليئة بالحديد والكالسيوم والفيتامينات أ ، ج ، ك.

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

5. الطماطم

طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

الطماطم (البندورة) هي أفضل مصدر طبيعي للليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد تقلل مستويات الكوليسترول وتحمي من سرطان البروستاتا في مراحل متقدمة.

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

6. الأفوكادو

طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية

هذه الفاكهة غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول عند تناولها بدلاً من الدهون المشبعة الضارة.

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية 

7. العنب البري (توت أزرق)

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية 

قد يساعد العنب البري في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل باركنسون والزهايمر. يحتوي العنب البري على الأنثوسيانين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الذاكرة والإدراك مع تقدمك في العمر.

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية 

8. توت العليق

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية 

يحتوي التوت على نسبة عالية من الألياف ، مما يساعد في الحفاظ على انتظامك. كما أنها مصدر لحمض الإلاجيك المضاد للأكسدة ، والذي تم ربطه بالوقاية من سرطان عنق الرحم.

طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية 

9. الموز

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية 

مع وجود ما يقرب من 400 مجم من البوتاسيوم لكل وجبة ، يعد الموز مهمًا للحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية. يعمل البوتاسيوم على موازنة الصوديوم ، لذلك يظل ضغط الدم تحت السيطرة.

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية  

10. الكرز

 طبيب البوابة: أفضل 10 فواكه وخضروات صحية 

يحتوي الكرز على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من معظم الفواكه الأخرى ، لذلك لن يتسببوا في إحداث فوضى في مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى أن الكرز قد يساعد في تخفيف أعراض النقرس والتهاب المفاصل.

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