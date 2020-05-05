أكثر الأبراج التي تتفق جنسياً مع أبراج أخرى

يعدّ التوازن مطلوباً عند المعاشرة الزوجية وممارسة الحب بين الزوجين بشكل كبير؛ فالمبالغة قد تُفسدها، واللامبالاة قد تضرّها، وعلى أساس العلاقة ونسبة نجاحها بين الزوجين تتشكّل حياتهما سواءً بالسعادة والتفاهم والشعور المتبادل، أو العكس؛ لذلك يجب على كلّ طرف في العلاقة مراعاة الآخر، والاهتمام بما يحتاجه وخصوصاً في مجتمعنا العربي؛ حيث تختفي الصراحة عند المرأة، ولا توضّح سلبيات وإيجابيات العلاقة الحميمية مع الرجل ربّما لخجل، لذلك لا بدّ من الاهتمام بأمور عدّة ومنها التحدّث عن العلاقة بوضوح وصراحة دون تجريح.

من الممكن على أحد الزوجين لفت الانتباه بشكلٍ أو بآخر إلى شيءٍ ربّما يضايقه من شريكه؛ فهما اثنان يتعايشان معاً، ويأكلان من نفس الطعام، ويجمعهما فراش واحد، لذلك لا بدّ من تقوية الترابط والتواصل، فإن كانت المرأة تخجل من ذلك لا بدّ أن يدفعها الرجل إلى التحدث ليصلا إلى مفهوم العلاقة الزوجيّة بمعناها الحقيقي، وليفهما دور العلاقة الحميميّة بشكل صحيح؛ حيث إنّ معظم المشاكل تكون مبنيّةً على عدم استيعاب أحد الأطراف لطبيعة العمليّة.

يؤكد علماء الفلك والأبراج أن بعض الأبراج تتفق جنسياً مع أبراج أخرى، وفي هذا المقال نقدم لك أكثر الأبراج التي تناسبكِ في العلاقة الحميمية:

برج الحمل

عزيزتي برج الحمل، أنت عدوانية وحازمة، غالباً ما تودين الهيمنة على شريكك، لذا يعتبر برج الأسد الرفيق الأفضل لك في السرير، فيمكنه أن يكون عدوانياً مثلك تماماً، كما أنه يحب الاستمتاع بسيطرتك عليه.

برج الثور

عزيزتي برج الثور، أنت حساسة وبطيئة وثابتة، إلا أن الرغبة عندك قوية، كما تفضلين أجواء الشموع والموسيقى، ورفيقك الأفضل هو الجدي، إذ أنه يقدّر رغبتك الحساسة ويفرح بها.

برج الجوزاء

عزيزتي برج الجوزاء، أنت غير خجولة، تحبين ممارسة الجنس في أي وقت تجدينه مناسباً، وأفضل رفيق لك هو برج الحمل فهو لا يتردد في إرضاء رغباتك خاصة الجرئية منها، كما أنه يحب تجربة كل ما هو جديد مثلك تماماً. قد يعجبك أيضاً: 19 حقيقة عليكِ معرفتها عن رجال برج الجوزاء

برج السرطان

عزيزتي برج السرطان، أنت مبدعة وخلاقة، لكنك في نفس الوقت تحبين التعبير عن مشاعرك وأحاسيسك في السرير، كما أنك تلبين طلبات شريكك دون أن يكشف عنها حرفياً، وأفضل شريك لك هو برج الثور، فهو عاطفي ويحب الألفة.

برج الأسد

عزيزتي برج الأسد، تحبين السلطة والهيمنة، إلا أنك تشعرين بالملل بسرعة، فتفضلين الشخص الذي يخلق لك التحديات في السرير، تماماً كبرج العقرب، فهو من أنشط الأبراج جنسياً، فلا يكل أو يمل، إضافة إلى أنه يشعرك بالتقدير وسيخبرك بأنه استمتع معك بعد كل مرة.

برج العذراء

عزيزتي برج العذراء، على الرغم من أنك بسيطة وسهلة، إلا أن رغبتك الجنسية نشيطة للغاية، تقدرين المداعبة أكثر من الجنس نفسه، وأفضل شريك لك هو برج الميزان فهو حريص على إرضائك بالطريقة التي تجدينها مناسبة.

برج الميزان

عزيزتي برج الميزان، تتمتعين بذوق ممتاز، كما أنك لا تخافين من التعبير عن أفكارك، وتحبين التحفيز الذهني، خاصة أثناء المداعبة، وأفضل شريك لك في السرير هو القوس، حيث أنه سيقّدر ذوقك في اختيار الملابس الداخلية، كما أنه سيستمتع معك في الموسيقى.

برج العقرب

عزيزتي برج العقرب، أنت عاطفية، ولكنك من أكثر الأبراج شهوانية، تحتاجين الكثير من الدراما والإثارة في غرفة النوم، ومن هنا فإن رفيقك الأفضل في السرير هو برج الثور، فهو الذي يلبي رغباتك، كما أنه يستطيع تهدئة الأمور قليلاً عن طريق إبراز جانبه الرومانسي.

برج القوس

عزيزتي برج القوس، أنت ساحرة وحنونة في السرير، إلا أنك عكس ذلك في الحياة اليومية، لذلك أنت بحاجة إلى برج الدلو، فهو مبدع وبديهي ومستبد.

برج الجدي

عزيزتي برج الجدي، أنت شهوانية بقدر ما أنت حساسة، من السهل جداً إثارتك، كما أنك بحاجة لبرج السرطان ليلبي احتياجاتك الحسية، كما أنه لا يمانع من أن تعلميه أسلوبك المفعم بالحيوية.

برج الدلو

عزيزتي برج الدلو، أنت مبدعة وغريبة في نفس الوقت، لا أحد يعرف ما بداخلك بمجرد النظر إليك، تحبين الأدوار والسيناريوهات المختلفة، والشخص الأنسب لمواكبتك ومجاراتك هو الجوزاء.

برج الحوت

عزيزتي برج الحوت، أنت جذّابة والجميع يحب عشرتك، كما أنك رومانسية لأبعد الحدود ومرحة أيضاً، أنت بحاجة لبرج العذراء لإخراج الجانب الأكثر جرأة لديك.

هذه الأبراج لا تحرص على اكتمال العلاقة العاطفية

حسب برجك: هل تستطيع التحكم بشهيتك للطعام؟