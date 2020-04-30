حسب برجك: هل تستطيع التحكم بشهيتك للطعام؟

يواجه بعض الأشخاص مشكلة فقدان الشهية التي تؤثّر على كمية الطعام الذي يتناولونه، لذلك يلجأ العديد منهم للتخلّص من هذه المشكلة من خلال الذهاب لمراكز التغذية، أو عن طريق استشارة طبيب، أو من خلال اتباع بعض الطرق التي تساهم في فتح الشهية للطعام.

شهية الاكل قد لا ترتبط دائما بالعادات الغذائية الخاطئة، فقد يكون هناك محرك خفي لها، تعالوا نتعرف على تأثير الابراج على شهيتنا للطعام:

برج العقرب

برج العقرب يميل إلى الإفراط في تناول الطعام كلما شعر أنه بحاجة إلى استعادة السيطرة على حياته وعدم السماح للآخرين بالتأثير عليه والسيطرة عليه.

برج الدلو

يلجأ الدلو إلى الإفراط في تناول الطعام كوسيلة للتمرد، فعلى سبيل المثال إذا انتقد شخص ما صاحب هذا البرج وقال له إنه بحاجة لفقدان بعض الوزن، يظهر اعتراضه وعناده من خلال الإفراط في الأكل، في محاولة لمضايقة ذلك الشخص.

برج الجوزاء

يتعامل صاحب برج الجوزاء مع الطعام على أنه أكثر صديق جدير بالثقة، فبالنسبة له، الطعام لا يجرحه مثلما يفعل الكثيرون، لذا يواجه صاحب هذا البرج مشكلة في التحكم في غريزة الطعام.

برج الميزان

لا يعترف الميزان بالحميات الغذائية، ويميل إلى الإفراط في تناول الطعام عندما يشعر بالملل؛ ما يشعره بالاكتئاب.

برج العذراء

يجد برج العذراء الراحة في تناول الطعام عندما تتزايد الضغوطات عليه؛ ما يجعله يفقد السيطرة ويفرط في تناول الطعام، ولكن بما أن برجه معروف بانتقائيته، يختار العذراء أكلات معينة.

برج الحوت

يفرط الحوت في تناول الطعام لأنه يعشق الأكل وتجربة أطباق ونكهات جديدة طوال الوقت.

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