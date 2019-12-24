القولون العصبي هو مجموعة من الأعراض المعويّة التي تظهر في آنٍ واحد والتي تختلف في شدّتها من شخص لآخر، فقد تكون خفيفة يسهل التعامل معها، وقد تكون شديدة فتؤثّر في حياة المصاب، وتعيق قدرته على أداء أنشطته اليوميّة، وفي الحقيقة.

وتُعدّ مشكلة القولون العصبي مشكلة صحيّة منفصلة عن غيرها من أمراض الجهاز الهضمي، حيث يعاني حوالي 3-20% من الأمريكيين من أعراض هذا الاضطراب المعوي، وهنا يجدر القول بأنّ النساء هنّ الأكثر عُرضة للإصابة بالقولون العصبي، مقارنةً بالرجال.

والمصابون بأمراض القولون يعانون عادة من الام في البطن وتغييرات في التغوط مثل التغوط غير المنتظم، الإمساك أو الإسهال. قد تكون هناك أعراض إضافية مثل انتفاخات البطن، الحاح التغوط والبراز المخاطي.

ومن أبرز أسباب الإصابة القولون العصبي:

- اضطراب في الحركة المعوية

- امتلاء المستقيم

- الأسباب النفسية الاجتماعية

أما أكثر الأطعمة المهيجة للقولون العصبي:

- المأكولات المقلية والغنية بالدهون

- صفار البيض

- الحليب ومشتقاته

- اللحوم الحمراء

المزيد من الصحة والجمال:

المرارة: الأعراض، العلاج، الأمراض التي قد تسببها، وعلاقتها بشرب القهوة!

أبرز المشكلات الصحية التي تسببها الحموضة منها سرطان المريء