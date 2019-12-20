أبرز المشكلات الصحية التي تسببها الحموضة منها سرطان المريء

يستعرض التقرير التالي، قائمة بأبرز المشكلات الصحية التي تسببها الحموضة، وفقًا لموقع "Healthline":

1- الأمراض الرئوية

قد يكون للحموضة الناتجة وقعًا ضارًا على الرئتين، نتيجة ارتجاع أحماض المعدة مرة أخرى على عكس مسارها الطبيعي، مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي، وخراج الرئة، وتليف الرئة.

2- حساسية الصدر

هناك صلة وثيقة بين الحموضة والأمراض الصدرية، نتيجة ارتجاع أحماض وإفرازات المعدة عكس مسارها الطبيعي المفترض أن يكون من الفم إلى البلعوم ثم المريء ووصولًا إلى المعدة، مما يتسبب في الإضرار بالقصبة الهوائية، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بحساسية الصدر.

3- تسوس الأسنان

عند الإصابة بالحموضة، يقل لعاب الفم -أحد مضادات ارتجاع المريء- أثناء النوم، ومع جفاف الفم، تنشط البكتيريا الفموية، ما يؤدي إلى الإصابة بتسوس الأسنان والتهاب اللثة، فضلًا انبعاث رائحة كريهة من الفم.

4- التهابات المريء

المريء، هو الأنبوب الرئيسي الذي تمر منه الإفرازات المعدية الغنية بالأحماض مرة أخرى للبلعوم ثم إلى الفم، وهو ما يعرضه للإصابة بالالتهابات، نتيجة المرور المتكرر للأحماض، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بسرطان المريء.

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5- صعوبة التنفس

يعتاد بعض الأشخاص على تناول الأطعمة الدسمة قبل الخلود إلى النوم، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بالحموضة، نتيجة احتياج هذا النوع من المأكولات إلى وقتٍ طويل حتى يكتمل هضمه، ما يؤدي إلى ارتجاع أحماض المعدة، الأمر الذي يتسبب في الشعور بالاختناق وصعوبة التنفس أثناء النوم.

6- التهابات الحلق والحنجرة

قد تتسبب الحموضة في الإضرار بصحة الحلق والحنجرة، ما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الأحبال الصوتية، وصعوبة البلع، بالإضافة إلى السعال الشديد.

نصائح هامة للمصابين بالحموضة

- اتباع نظام غذائي صحي متكامل العناصر الغذائية، خاصةً الألياف اللازمة لتسهيل عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء.

- الإقلاع عن التدخين.

- التقليل من المشروبات الغنية بالكافيين، مثل الشاي والقهوة.

- تناول وجبة خفيفة قبل الخلود إلى نوم بساعتين.

- التقليل من الأطعمة الدسمة قدر المستطاع.

- وفي حالة استمرار الحموضة لعدة أيام، يجب التوجه إلى الطبيب المختص، للوقوف على أسباب هذه المشكلة، وتحديد العلاج المناسب لها.