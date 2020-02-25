أكثر 3 أبراج نجاحاً في عام 2020.. هل أنت منهم؟

أكثر الأبراج نجاحًا في العام 2020، سواء على الصعيد المهني أو المالي وحتى العاطفي، يطلعك عليها "سيدتي.نت" في السطور الآتية، لمعرفة ما إذا كان برجك من الأبراج الأكثر نجاحًا في هذا العام، وما هي المفاجآت والتوقعات السارة التي ستقودك نحو النجاح وتحقيق أحلامك.



أكثر الأبراج نجاحًا 2020

يحمل عام 2020، بجعبته أخبارًا ومفاجآت سارة جدًا على الصعيد العاطفي لبعض الأبراج، وتطورات ومشاريع هامة على الصعيد المهني للبعض الآخر. ولكن، هذا العام خصّ 3 أبراج بالحظوظ الكبرى والنجاحات الباهرة. إليك أكثر الأبراج نجاحًا في العام 2020:



توقعات برج الحمل للعام 2020

برج الحمل، يعتبر من أكثر الأبراج نجاحًا في العام 2020؛ إذ سيكون محط أنظار الجميع. سيساعدك الحظ في العام 2020 في التعرّف على شخص مميّز سيتفن بك وتُثير إعجابه. فتعيش تجارب فريدة من نوعها وتستمتع بها. ومع ذلك، ينصحك الفلك بأن لا تبذل الكثير من الجهد لإثارة إعجاب الشخص الخطأ؛ لكي لا تفوت الفرصة الصحيحة. لا تنسَ أن الشريك المثالي لك سيكون شخصًا يشاركك مستوى كبير من التوافق.

أما على الصعيد المهني، فقد تجذب أيها الحمل الكثير من الشركاء لإنشاء مشروع ما. لكن، عليك التحلّي بالمرونة والدبلوماسية لتحقيق غايتك وقطف ثمار جهودك.

قد تأخذ اجراءات جريئة في بداية هذا العام، وتقوم بمبادرات هامة، وتنعم بوفرة مالية أو بحظوظ لتبوء مركزًا مهمًا أو المباشرة بعمل او الانتقال الى جديد. ستجد الحظ في كل مكان تذهب إليه.



توقعات برج العقرب للعام 2020

سيشهد مولود برج العقرب الحظوظ الكبرى في العام 2020ن لا سيما على الصعيد العاطفي والرومانسي. فيعيش الحب ويقضي لحظات ساحرة مع الشريك.

هذا العام سيكون مليئًا بالمشاعر الجيّاشة، والارتباك. ومع ذلك، سوف تكون مميزة، وستجلب لك الكثير من الارتياح. تتمتّع أيها العقرب بقوة جذب كبيرة، والتي سوف يلاحظها الكثير ممن حولك وستكون محط إعجاب. لذلك، لا تتفاجأ إذا كنت محاطًا بالمحعجبين، أو إذا كان لديك الكثير من الأصدقاء. يبدو أن برج العقرب هو الشخص الذي يأتيه كل شيء على طبق من فضة خذا العام. ولكن في الواقع، مولود العقرب يعمل بجد من أجل كل ما يملك.

يعرف العقرب الفرق بين العمل الذي يحتاج إلى القيام به من أجل تحقيق أهدافه الخاصة، والاسترخاء من وقت لآخر.

توقعات برج الميزان للعام 2020

عام 2020 سيكون بالنسبة لمولود برج الميزان عامًا مميّزاً وساحرًا على الصعيد العاطفي؛ إذ سوف يتحرك كوكب الحب في برجه. ويمكن لهذا الكوكب من حركة الحب أن يغير حياتك أيها الميزان جذريًا، ويجلب حب حياتك لطالما حلمت به.

سوف تقضي السنة كاملة في جو رومانسي مع الشريك. لديك ثقة في نقاط قوتك، وسيساعدك سحرك وأناقتك على جذب الشخص المناسب الذي يغيّر حياتك.

أما على الصعيد المهني، تتخلّص من الضغوطات السابقة للكواكب، وتستعيد طاقتك والحيوية وتنتقل إلى مرحلة جيدة من الحظوظ الداعمة لأهدافك والانتصار في القضايا الخاصة بك.

وقد تحقق أرباحًا طالما حلمت بها، شريطة أن تنطلق متقدمًا بالمشاريع، ساعيًا نحو بعض الأعمال أو المهمات.

في هذا العام ستدافع عن قضية أو تنجح في مجال مادي، أو تحرز أرباحًا وتقوم بعمليات ناجحة أو بتوظيفات عقارية أو في البورصة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

حظك اليوم مع الإثنين 24 فبراير/ شباط 2020

صفات امرأة برج الحوت في العمل، الصداقة والموضة