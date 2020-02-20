صفات امرأة برج الحوت في العمل، الصداقة والموضة

برج الحوت من الأبراج المائية ويمتد تاريخُ ميلاد أصحاب هذا البرج من العشرين من شهر شباط، وحتّى العشرين من آذار، حيث يتمتعون بجاذبية وشاعريّة عالية، ويكتنفهم الغموضُ في الأمورِ كلّها، ويمتلكون عقلاً نشيطاً ومُفكراً طول الوقت، ويتميزون بالحساسية العالية.

وعلى الشخص أن يكونَ حذراً عند التعامل مع هؤلاء الأشخاص؛ ومن سلبيّات أشخاص هذا البرج، أنّهم كسولون، ومتشائمون إلى حدٍ كبيرٍ، وشعارهم هو أنا أؤمن، إذاً أنا موجود، ويتوافقُ هذا البرجُ مع برج السرطان، والعقرب، والعذراء، ويختلفُ مع أبراج الجوزاء، والأسد، والحمل.

وتتميز امرأة الحوت بالرومانسية والحنان والدبلوماسية، وهي أيضاً شاعرية وجذابة، حساسة بدرجة كبيرة، تهتم لمن حولها، غامضة، تملك النشاط والحيوية في التفكير، تميل إلى مراقبة أفعال ومشاعر من حولها، صادقة، طموحة، هادئة، وتسعى إلى تحقيق هدفها، واثقة من نفسها، كما أنها تعطف على البؤساء والفقراء، وتعشق الحيوانات، فهي رقيقة القلب وتنسى الإساءة بسرعة ولا تحمل حقد في قلبها، كريمة وتنفق بسخاء. امرأة الحوت والعلاقات العاطفية تتمتع امرأة الحوت بشخصية قوية ساحرة تجذب أنظار الآخرين إليها، كما أنها مليئة بالأنوثة وناعمة، تحب الصراحة في علاقاتها العاطفية، رومانسية للغاية، أنوثتها العالية تجذب الرجال إليها وتثير اهتمامهم بها، هادئة، حساسة جداً، تهتم بالآخرين واحتياجاتهم، لا تحب الاستغلال في عطفها وحنانها، يجد زوجها معها السعادة الرضا والراحة.

امرأة الحوت والعمل

لا تجيد امرأة الحوت القيادة والسيطرة في العمل، حيت إنها لا تسطيع ضبط النفس، لكنها جيدة في الأعمال التي لها علاقة بالفن سواء الموسيقى، الكتابة، الشعر، إخراج المسرحيات وغيرها، وتستخدم امرأة الحوت قدراتها ومهاراتها الإبداعية؛ من أجل إلهام الآخرين، تمتلك الإمكانات العالية التي تصلها إلى النجاح والتميز.

امرأة الحوت والصداقة

تعد امرأة الحوت من أكثر الناس وفاءً لأصدقائها، تنغمس في المشكلات الخاصة للصديق محاولة بكل جهدها وطاقتها من أجل إيجاد الحل المناسب له، ينجذب إليها الأصدقاء من أصحاب المشكلات الكبيرة، لأنها تستطيع مساعدتهم وإعطاءهم النصائح، فهي مخلصة للصديق، وتحتاج دائماً إلى الأصدقاء الأوفياء والأقوياء الذين يدفعونها إلى الأمام ويحفزونها إلى الأفضل، عاشقة للمغامرات في الحياة الاجتماعية، تحمل أفكاراً مليئة بالمغامرة وتحتاج إلى من يشاركها بها.

امرأة الحوت والموضة

تفضل امرأة الحوت بأن تشعر بالراحة فيما ترتديه، وتحب اختيار الخامات من الشيفون والحريرالناعم، تحب الألوان الفاتحة واللامعة، لا تهتم باتباع صيحات الموضة، ولكنها تنجح بالظهور في إطلالة مميزة وحلة جميلة، تحب ارتداء الألوان الأساسية، وتختار ما يناسب شخصيتها ويعززها ويشعرها بالثقة وقوة الشخصية.