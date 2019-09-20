أكثر 5 أبراج جمالاً وجاذبية

قد يكون الجمال داخلي متعلق بالصفات والأطباع، وقد يكون جمال خارجي متعلق بالشكل والمظهر الخارجي بشكل عام، حيث أنه لكل برج من الأبراج نصيب في ذلك، وهذه هي الأبراج الأكثر جمالاً وجاذبية.

هذه هي الأبراج الأكثر جمالاً وجاذبية

الدلو 20 يناير/ كانون الثاني - 18 فبراير / شباط

أصحاب برج الدلو يعتبرون من الأبراج الأكثر جمالاً من الداخل والخارج، حيث أنهم يتصرفون على طبيعتهم بدون أن يحسبوا حساب أحد، وهذا ما يعزز ثقتهم في نفسهم ويجعلهم الأقوى دوماً.

كما أن ملامحهم الشكلية مميزة وجميلة، وهذا ما يجعلنا نركز في تفاصيلهم بدقة متناهية عندما نقابل أحدهم.

الميزان 23 سبتمبر/أيلول - 22 أكتوبر/ تشرين الأول

بالرغم من أن الميزان في المرتبة الثانية بعد برج الدلو، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يعتبر من الأبراج الجذابة والجميلة، حيث أن شخصيته تنعكس على شكله الخارجي وعلى ملامحه، مما يجعله محطّ الاهتمام ممن حوله ليكتشفون شخصيته أكثر.

وبشكل عام برج الميزان يحب الجمال والاهتمام بالمظهر الخارجي كثيراً، لدرجة أنه يقوم بأي شيء في سبيل الجمال حتى لو اضطر للخضوع إلى عمليات التجميل.

العذراء 23 أغسطس/ آب - 22 سبتمبر/أيلول

يمتلك العذراء ملامح بريئة رقيقة مميزة، وهو من الأبراج التي تنعكس جمال روحه وجاذبيتها على شكلها الخارجي، ليكون بالتالي مثيراً للاهتمام.

أما ملامح العذراء الخارجية التي يمتلكها أنيقة للغاية، وكأنها خلقت حسب شخصيته.

الجوزاء 21 مايو / أيار - 21 يونيو/ حزيران

كل شيء يقوم به الجوزاء يعتبر منبعاً للجمال، وبعكس برج الميزان الذي يهتم بالجمال المطلق، يهتم الجوزاء بأن يكون مميزاً ومختلفاً وفريداً من نوعه.

وعندما يكون الجوزاء سطحي، فإنه يهتم بإطلالاته الخارجية بشكل كبير، مما يساعد على إبراز جمال ملامحه أكثر.

الثور 20 أبريل/ نيسان - 20 مايو/ أيار

الثور برج ذا جاذبية لا تضاهى، فهو صاحب شكل جميل وإطلالة راقية للغاية، مع أنه مغرور في كثير من الأحيان إلا أن درجات الرومانسية عالية لديه مما يجعله محبوب جداً لدى الجنس الآخر ومختلفاً عن بقية الأبراج، ويعتبر الثور من أكثر الأبراج العاشقة للفخامة والرقي والتميز والذي ينعكس عل جماله الخارجي.

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