تُعرّف الأبراج الفلكيّة بأنّها عبارة عن تقسيمات لمسار الشمس أو كما تُعرف باسم دائرة البروج، وتقسم إلى اثنا عشر قسماً متساوياً. ودائرة البروج هي الدائرة التي يمرّ فيها كلٌّ من الشمس والقمر والكواكب الثمانيّة، وعن طريق تقسيم هذه الدائرة يصبح لدينا اثنا عشر برجاً فلكياً، وتمّت تسمية هذه الأبراج بأسماء الحيوانات أو الشخصيات الأسطوريّة والدينيّة القديمة، وهذه الأبراج بالترتيب هي: برج الحمل، وبرج الثور، وبرج الجوزاء، وبرج السرطان، وبرج الأسد، وبرج العذراء، وبرج الميزان، وبرج العقرب، وبرج القوس، وبرج الجدي، وبرج الدلو، وبرج الحوت.

إنّ أصل الأبراج الفلكيّة يعود إلى العهد البابليّ؛ حيث إنّ تقسيم دائرة الأبراج أو دائرة السماء إلى اثني عشر قسماً وجد في مخطوطات مدينة بابل القديمة، وكما أنّ هناك مجموعة من المخطوطات القديمة التي تعود للعهد السومريّ تشير إلى أنّ علامات الأبراج تعود للعهد السومريّ، ولكن مع ذلك هي بالأصل ترجع إلى العهد البابليّ.



وفي هذا المقال نقدم لكم ترتيب الأبراج لسنة 2020 من الأكثر حظًا إلى الأقل حظًا:

1- العذراء

برج العذراء هو أحد الأبراج الفلكية التي تقع في الفترة ما بين الثالث والعشرين من أغسطس، والثاني والعشرين من سبتمبر من كل عام، ومواليد تلك الفترة يطلق عليهم مواليد برج العذراء أو برج العذراء مباشرة، وهذا التصنيف يتبعه العديد من الناس الذين يجدون في صفات الأبراج صدف لا تخلو من شبه حقيقة، حيث يعجب هؤلاء الأشخاص بما بجدوه من الصفات المتوافقة مع أبراجهم.

صفات رجل وأنثى برج العذراء

وتكون تلك السعادة والمتعة الذهنية غالبة عندما يكون الأشخاص المحيطين متوافقين مع ما تقوله شخصيات أبراجهم، وبرج العذراء ينتمي إليه العديد من الناس الناجحين والمشهورين ربما، ولكن المتميزين بشكل أكيد إما في المجالات التي يعملون بها، أو في مجالات أخرى ولكنهم تركوها من أجل الطابع العملي الذي يتميز به مواليد برج العذراء، خاصة الرجال منهم فهم دائماً يبحثون عن الإستقرار ولا يخوضون مغامرات غير محسوبة، بل تكون مجازفاتهم من أجل تحقيق إستقرار وإنشاء أسرة ومنزل من أجل إستمرار الحياة .

2- الجوزاء

هو ثالث برج من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج، أي قوس من دائرة مسار الشمس، ويقع في الجهة الشمالية للسماء، حيث تمرّ الشمس فيه من 21 مايو إلى 21 يونيو عند أواخر الربیع.

3- القوس

يعدّ برج القوس البرج التاسع من الأبراج الاثني عشر ضمن دائرة البروج، وحسب الهيئة العالمية للأبراج فيصنّف بأفضل الأبراج، متفوّقاً بهذا على برج الجدي. اللون الخاصّ ببرج القوس هو الأرجوانيّ، وأصحابه هم مواليد 23 نوفمبر وحتّى 21 ديسمبر، يقع في كوكب المشتري، ويتميز بطابعه الناريّ.

4- الحوت

يعدّ برج الحوت آخر الأبراج السماوية في دائرة البروج، أي البرج الثاني عشر، ويعدّ قوساً من دائرة مسار الشمس، حيث يظهر في الجهة الجنوبية للسماء، فتمرّ الشمس منه في 19 فبراير إلى 20 مارس، وتكون فيه عند أواخر الشتاء، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه سمّي بهذا الاسم بسبب وجود كوكبة الحوت في موقعه قديماً.

5- العقرب

يوجد 12 برج مختلفين و يوجد أربعة تصنيفات للأبراج فهناك الأبراج المائية والأبراج الترابية والأبراج الهوائية والأبراج النارية و لكل برج ميزاته المختلفه وصفاته التي يتصف فيها، وبرج العقرب هو من الأبراج المائية، ومواليد برج العقرب هم المواليد من تاريخ 23 أكتوبر إلى تاريخ 21 نوفمبر.

6- الثور

مواليد برج الثور هم مواليد الفترة من 20 إبريل إلى 20 مايو، وهو البرج الثاني من حيث ترتيب الأبراج الفلكية، وهو أحد الأبراج الفلكية وهو من الأبراج الترابية، حيث يوجد 4 تصنيفات للأبراج الفلكية فهناك الأبراج المائيّة، والناريّة، الهوائيّة، والترابية، ولكل منّا أصدقاء أو أقارب أو معارف من برج الثور.

7- الأسد

برج الأسد هو أحد الأبراج الفلكيّة التي تتحدّد من خلالها الكثير من السمات الشخصيّة للإنسان. وبرج الأسد برج ناريّ، وأما أصحابه فهم من ولدوا ما بين تاريخ 23 تموز حتى 22 آب، وأفضل أيامه في الأسبوع هو يوم الأحد، ورقمه المفضل 1، أمّا لونه المفضل فهو البرتقالي والأصفر، وحجره الكريم هو "الزبرجد". وبرج الأسد البرج الخامس وهو برج ثابت ناريّ رمزه في الأبراج الصينية "القرد.

8- الجدي

هو من الأبراج الترابية المعروفة التي تقع تحت تأثير كوكب زُحل، والذي تستهوي مُتابعتة الكثير وبشكل يوميّ، وبرج الجدي يضمُ أشخاص يتميزون بصفاتٍ عديدة، فهم يمتلكون عقلاً مُفكراً؛ يميلون إلى الانضباط في العمل، ويُصرّون على النجاح، والوصول لأهدافهم، وأصحاب هذا البرج يتميزون بالطموح العالي؛ هم مُتمرّدون بشكل عام، متواضعون، ومُتحفظون أمام الآخرين، يمتلكون من المهارة الكثير؛ ويتّفقُ هذا البرج مع برج الثور، والسرطان، والعذراء، ويتناقضُ مع برج الحمل، والجوزاء، والأسد.

9- الدلو

مواليد برج الدلو هم الشخصيات المولودة من 20 يناير إلى 19 فبراير، وهو قبل الأخير في دائرة الأبراج، برج الدلو يمثل الأمل و الأحلام، والدّلو شخص ذكي ولكن أيضاً مثالي، ومواليد هذا البرج يتميّزون بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء ولكنهم يسعون في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين، والشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة ومتعلّق جداً باستقلاليته، كما أن الدّلو أيضاً شخصيّة سخيّة لأنه يحب تقديم الإفادة و الخدمات إلى الآخرين و هو أيضاً إنسان مميّز جداً و يستقي سعادته من راحة الآخرين، وبعض المشاهير مواليد برج الدلو هم: جول فيرن، وجاك برفير، وفيل كولينز، وروزفلت، والعنصر التعريفي للدلو هو الهواء، وألوانه المفضلة: هي الأخضر، والبنفسجي، والنيلي.

10- الميزان

برج الميزان هو من الأبراج الهوائية، أي أنّ أفراده يتميزون بالعقلانية والتفكير، فجانبهم الروحي يذعن لجانبهم العقلي، وكوكبه فينوس، ويبدأ من 23 سبتمبر وينتهي بـ 22 أكتوبر، والميزان هو برج العلاقات الإنسانية، وبرج العقل والتفكير، وهو حساس وشاعر، ومحب للإثارة والمخاطرة والمغامرة، لديه الكثير من المواهب الفنية ويمتاز بقدرته على التكيُّف والتأقلم، ويتمتّع بشخصية مرحة تجذب الآخرين إليه، ولطيفة أيضاً وتحب الجمال والوئام والسلام، وفي محاولة لإبقاء الجميع سعداء، فيجد صعوبة في قول "لا" لأيّ شخص، ونتيجة لذلك، ينتهي به الأمر بالتوتر والقلق، ويتمتع بالكثير من الصفات الإيجابية، مقارنة بالصفات السلبية التي قد يمتلكها.

11- الحمل

إن برج الحمل هو الأول بين الأبراج الاثنا عشر، ويتميز بأن مواليده هم من الشخصيات المستقلة ، القوية و المغناطيسية التي غالبا ما تغري الآخرين على أن يحذو حذوها لأنها تجلب الإثارة في حياة الآخرين.، فهو يعمل ، يفكر ، ويتخذ القرارات بسرعة،كما أنه من أكثر الصفات ظهوراً على الحمل هي عاطفته المشتعلة على الدوام و التي لا تنطفئ؛ فمن يفكر في مولود الحمل يتبادر إلى ذهنه دائماً الإنسان المتيم والعاشق لكل شيء.هذا و تعتبر البراءة والحب والعشق للحياة أشياء تجعل الناس يفصحون عنه، و هو ساحر جذاب، عدائيته تُعشق، وعلى كل من يتعامل مع الحمل ألا ينسى أنه لا يدرك ما يفعل تماماً لأنه أسير الصدق والوفاء والوضوح ، لكنه يتساءل كثيراً حتى إذا ظل فضوله ظاهراً، يتذمر الناس منه ويتسائلون عن علته في كثرة الأسئلة.

12- السرطان

يعتبر برج السرطان من مجموعة الأبراج المائية التي تضمّ أيضاً برجي العقرب والحوت، ويضمّ برج السرطان مواليد الفترة من 22 حزيران إلى 22 تموز، ومواليد هذا البرج كباقي مواليد الأبراج المائية؛ فهم متقلّبو المزاج وطبعهم حاد، لكن يتميّز مواليد برج السرطان بتأثرهم بالقمر، الذي يمنحهم مزيداً من الرقة والمزاجية والشخصية المتقلبة، والعاطفة المشتعلة، وهم أناس عاطفيون، وحازمون، ومصممون، وحاسمون، ويبحثون حتى يكتشفوا الحقيقة، وفي كثير من الأحيان يلاحظ أنّ مولود العقرب قائد عظيم، وعلى إدراك دائم للموقف، ويجدر بالذكر أنّ العقرب علامة المياه ويعيش للتجربة والتعبير عن المشاعر، والعقرب معروف بسلوكه الهادئ والرائع ومظهره الغامض، غالبًا ما يظهر للآخرين كشخص عنيف، وهذا يرجع إلى أنهم يفهمون جيدًا قواعد الكون، ويمكن لبعض مواليد برج العقرب أن يبدو أكبر سناً مما هم عليه بالفعل. ويشار إلى كونهم قادة ممتازون لأنهم مخلصون للغاية لما يقومون به.

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