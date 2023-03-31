البوابة - طريقة عمل عدس متبل أو عدس بالليمون الصيامي هذا ما سنقدمه في هذا المقال، بما أن بدأ صوم الأربعين يوم، ويعتبر الصوم في المسيحية هو الإمساك عن الطعام والشراب لفترة من الزمن لغرض التقرب إلى الله في إيمان وتوبة، ويجب أن يكون الأكل الصيامي خالي من الدسم.

أكلات صيامي: طريقة عمل عدس متبل

مقادير عدس متبل

كوبين عدس أسود

حبتين من الليمون

٣ فصوص ثوم

زيت زيتون

بقدونس

حبتان من البندورة

شطة "حسب الرغبة"

طريقة عمل عدس متبل