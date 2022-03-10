أكلات صيامي: طريقة عمل المقلوبة

طريقة عمل مقلوبة صيامي هذا ما سنقدمه في هذا المقال بما أن بدأ صوم الأربعين يوم، ويعتبر الصوم في المسيحية هو الإمساك عن الطعام والشراب لفترة من الزمن لغرض التقرب إلى الله في توبة وإيمان ويجب أن يكون الأكل الصيامي خالي من الدسم.

طبق المقلوبة هي أكلة منتشرة ومشهورة ويحبها الكبار والصغار ومرغوب بها بشكل كبير، وتتكون المقلوبة بشكلٍ رئيسي من الأرز مع الخضار المقلية، وقد تكون باذنجان أو زهرة أو بطاطا أو الفول الأخضر، ويمكن عمل مزيج من الخضراوات في الطبخة نفسها، كما يوضع معها لحم الضأن أو الدجاج، ولكن يكثر طهيها مع الدجاج، وعادة ما تقدم مع اللبن أو السلطة العربية المعروفة والتقليدية وهي التي تتكون من البندورة والخيار والفلفل الألوان،البقدونس، الخس وعصير الليمون الحامض، ويحتوي كل 100 غرام من المقلوبة على 133 سعرة حرارية.

ومن فوائد إضافة الزهرة إلى مقادير المقلوبة، تقوية الجهاز المناعي، تقوية صحة القلب والشرايين، والمحافظة على معدلات الكولسترول، وتعتبر مصدر جيد للألياف.

أما فوائد إضافة الباذنجان إلى مقادير المقلوبة، يحمي من أمراض السرطان وأمراض القلب، تعتبر المقلوبة مصدراً عالياً للحصول على المواد المضادة للأكسدة.

أكل المسيحيين في الصيام

في الصيام المسيحي لا يمكن تناول المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض، الحليب، الألبان، ويمكنهم تناول المنتجات النباتية بأنواعها المختلفة مثل البقوليات والخضار والفواكه.

طريقة عمل مقلوبة صيامي

مقادير مقلوبة صيامي

1 كيلو باذنجان رومي حجم كبير

2 كوب أرز أبيض

زيت للقلي

ملح "حسب الرغبة"

هيل بودرة

كزبرة مجففة

بهارات مشكلة

بصل بودرة

مكعب مرقة

طريقة تحضير مقلوبة صيامي

أولاً قومى بقلي البانجان في الزيت.

ثم قومي بنقع الأرز في ماء بارد لمدة نصف ساعة

ثم رصى في قدرٍ كبيرٍعلى النار الباذنجان في القاع.

ثم أضيفى عليه الأرز والمرقة والبهارات والماء.

وأخيراً اتركيه على نارٍهادئةٍ لمدة ساعةٍ كاملةٍ تقريباً حتى ينضج، وصحتين وعافية.

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