"موقع البوابة" يقدم لكم أكواب التورتيلا بالأفوكادو واللبنة المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:
مقادير أكواب التورتيلا بالأفوكادو واللبنة:
خبز تورتيلا
١ حبة فوكادو
٢/١ كوب لبنة
٢ ملعقة كبيرة عصير ليمون
٣ ملعقة كبيرة زيت زيتون
٢ فلفل حار مفروم ناعم
٤/١ كوب بصل اخضر مفروم
٤/١ كوب بندورة مفرومة
١ ثوم مهروس
طريقة تحضير أكواب التورتيلا بالأفوكادو واللبنة:
- قطعي خبز التورتيلا بواسطة قطاعة الكوكيز وادهنيها بالزيت.
- ضعيها في قوالب الكب كيك الصغيرة واخبزيها في الفرن لمدة ٥ دقائق فقط.
- اهرسي الافوكادو واضيفي الثوم واللبنة والملح وعصير الليمون وزيت الزيتون والبندورة المفرومة والبصل الاخضر.
- ووزعيها داخل القوالب وقدميها.
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