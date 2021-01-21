"موقع البوابة" يقدم لكم أكواب التورتيلا بالأفوكادو واللبنة المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير أكواب التورتيلا بالأفوكادو واللبنة:

خبز تورتيلا

١ حبة فوكادو

٢/١ كوب لبنة

٢ ملعقة كبيرة عصير ليمون

٣ ملعقة كبيرة زيت زيتون

٢ فلفل حار مفروم ناعم

٤/١ كوب بصل اخضر مفروم

٤/١ كوب بندورة مفرومة

١ ثوم مهروس

طريقة تحضير أكواب التورتيلا بالأفوكادو واللبنة:

- قطعي خبز التورتيلا بواسطة قطاعة الكوكيز وادهنيها بالزيت.

- ضعيها في قوالب الكب كيك الصغيرة واخبزيها في الفرن لمدة ٥ دقائق فقط.

- اهرسي الافوكادو واضيفي الثوم واللبنة والملح وعصير الليمون وزيت الزيتون والبندورة المفرومة والبصل الاخضر.

- ووزعيها داخل القوالب وقدميها.

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