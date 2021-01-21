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أكواب التورتيلا بالأفوكادو واللبنة

منشور 21 كانون الثّاني / يناير 2021 - 08:00
أكواب التورتيلا بالأفوكادو واللبنة
أكواب التورتيلا بالأفوكادو واللبنة

"موقع البوابة" يقدم لكم أكواب التورتيلا بالأفوكادو واللبنة المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير أكواب التورتيلا بالأفوكادو واللبنة:

خبز تورتيلا
١ حبة فوكادو
٢/١ كوب لبنة
٢ ملعقة كبيرة عصير ليمون
٣ ملعقة كبيرة زيت زيتون
٢ فلفل حار مفروم ناعم
٤/١ كوب بصل اخضر مفروم
٤/١ كوب بندورة مفرومة
١ ثوم مهروس

طريقة تحضير أكواب التورتيلا بالأفوكادو واللبنة:

- قطعي خبز التورتيلا بواسطة قطاعة الكوكيز وادهنيها بالزيت.
- ضعيها في قوالب الكب كيك الصغيرة واخبزيها في الفرن لمدة ٥ دقائق فقط.
- اهرسي الافوكادو واضيفي الثوم واللبنة والملح وعصير الليمون  وزيت الزيتون والبندورة المفرومة والبصل الاخضر.
- ووزعيها داخل القوالب وقدميها.

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