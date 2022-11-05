أكواب القرع والتفاح بالتوابل الدافئة يعد القرع من الخضراوات الخريفية المفيدة والشهية، وهو يدخل تقريباً في أغلب الوصفات الخريفية، من الحساء إلى السلطات الباردة وكذلك الحلويات، نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لإعداد طبق حلوى من القرع والتفاح والتوابل الدافئة.

أكواب القرع والتفاح بالتوابل الدافئة

المكونات:

1 رطل من القرع الحلو حجم وسط

1 كوب من التفاح

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة من توابل فطيرة اليقطين أو قرفة مطحونة حسب المتوفر

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

ملعقتان كبيرتان من العسل أو أي محلي من اختيارك

ملاحظة: توابل فطيرة اليقطين تتكون بشكل عام من مزيج من القرفة المطحونة وجوزة الطيب والزنجبيل والقرنفل. يمكن استخدام هذا الخليط أيضًا كبهارات في وصفات الطعام الخريفية. ولها نكهة ورائحة حلوة بشكل طبيعي. تعود أهمية توابل اليقطين الى فوائدها الصحية، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتقليل فرص الإصابة بمرض السكري.

كذلك يمكن لتوابل فطيرة اليقطين أن تكون مصدرًا ممتازًا لفقدان الوزن. فالمكونات تحفز حرق الدهون. ويمكن أن تساعدك نكهات اليقطين أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي وتنظيم السكر في الدم وحرق الدهون.

أكواب القرع والتفاح بالتوابل الدافئة

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت (205 درجة مئوية). يقطع نصف كيلو القرع إلى نصفين بعناية وينظف من اللب والبذور. توضع أنصاف القرع الفارغة على ورق زبدة في طبق مخصص للفرن. يقطع التفاح الى مكعبات متساوية وينظف من البذور ثم يرش بنصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من بهارات فطيرة اليقطين ثم يوزع الخليط إلى أنصاف القرع. توضع ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من الزبدة على خليط التفاح، ثم ترش بملعقة كبيرة من العسل. تخبز أنصاف القرع مع التفاح لمدة 35-40 دقيقة أو حتى ينضج التفاح والقرع. قم بتغطية القرع بورق الالمنيوم إذا بدأ بالاحمرار قبل أن ينضج من الداخل واتركه حتى تنتهي المدة. بعد انتهاء الوقت، تخرج الصينية من الفرن وتقدم مع الايس كريم بالفانيلا اذا رغبت في ذلك.

الروبيان المشوي مع الخضار في أكياس الالمنيوم