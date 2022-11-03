الروبيان المشوي مع الخضار في أكياس الالمنيوم وصفة شهية وسريعة لمحبي الروبيان المشوي، إضافة الخضار ستجعلها وجبة كاملة ولذيذة. تذكري بأن النكهة كلها في التوابل لذلك اختاري توابل طازجة.

مع الخضار في

الروبيان المشوي مع الخضار في أكياس الالمنيوم

الروبيان المشوي مع الخضار في أكياس الالمنيوم

الروبيان المشوي مع الخضار في أكياس الالمنيوم

الروبيان المشوي مع الخضار في أكياس الالمنيوم

المكونات:

1 رطل من الروبيان النيئ مقشر ومنزوع العرق

1 رطل سجق أندويل ، مقطعة إلى شرائح بسمك ¼ سم

1 رطل بطاطا صغيرة حمراء ، مقطعة إلى أنصاف

2 أكواز ذرة مقطعة إلى شرائح بحجم 2 إنش

4 حص ثوم مفروم

4 ملاعق كبيرة زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة توابل السمك

1 ملعقة صغيرة ملح

للتقديم: بقدونس مفروم وشرائح ليمون

مع الخضار في

الروبيان المشوي مع الخضار في أكياس الالمنيوم

الروبيان المشوي مع الخضار في أكياس الالمنيوم

الروبيان المشوي مع الخضار في أكياس الالمنيوم

الروبيان المشوي مع الخضار في أكياس الالمنيوم

الطريقة:

سخني الفرن أو الشواية على درجة 425 فهرنهايت .

اغلي كمية وافر من الماء في قدر كبير، ضعي البطاطا الحمراء في القدر واتركيها تغلي لمدة 10 دقائق. أضيفي الذرة في الدقائق الثلاث الأخيرة. ثم صفي الماء في مصفاة جانبية.

في وعاء كبير ، تبلي الروبيان والسجق والبطاطا والذرة والثوم بالتوابل الخاصة بالسمك جيداً .

حضري رقائق الألمنيوم بحيث تشكل أربعة مستطيلات طويلة واطويها إلى نصفين بحيث يكون لديك 4 أطوال تبلغ حوالي 12 × 12 .

قسّمي المكونات بالتساوي بين الأوراق المقسمة، ثم ضعي كمية وافرة من الزبدة فوقها، حاولي أن تكون المكونات في المنتصف مباشرة.

اطوي الأطراف تجاه بعضهما البعض ولفيها لإنشاء جيب أو كيس. مع ترك مساحة كافية ليخرج البخار قليلاً. تأكدي من احكام اغلاق الجيوب جيداً حتى لا يتسرب أي شيء للخارج.

ضعي الجيوب المعدنية على صينية الفرن، وضعيها في الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج الروبيان.

اذا كنت ستقومين بشي الاكياس على نار الحطب: ضعي العبوات مباشرة على الفحم الساخن واطبخيها لمدة 20-25 دقيقة .