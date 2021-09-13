الشوفان بالتوت البري حلوى صحية وسريعة

الشوفان و التوت البري من المكونات الصحية والشهية وتعتبر حلوى الشوفان حلًا سريعًا لتحضير ألواح شهية وصحية مع القليل من المكونات بالإضافة إلى المربى المفضل لديك!

ألواح الشوفان والتوت البري

المكونات:

8 ملاعق كبيرة زبدة

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب شوفان

1/2 كوب سكر بني

1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب مربى التوت

الطريقة:

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. استخدم نصف ملعقة صغيرة من الزبدة للدهن داخل طبق خبز 8x8 بوصة.

في وعاء كبير ، يُمزج الطحين والشوفان والسكر البني وصودا الخبز والملح.

قطّع الزبدة المتبقية إلى قطع ، وأضفها إلى الوعاء مع خليط الطحين والشوفان ، واستخدم يديك في عمل الزبدة في الخليط حتى يبدو كل شيء متفتتًا أو مثل الرمل الرطب ، ولا تبقى كتل كبيرة من الزبدة.

اسكب نصف مزيج الشوفان في طبق الخبز واضغطي عليه حتى تتكون طبقة صلبة.

قلب المربى لتفتيت أي تكتلات ، ثم اسقط المربى في ملاعق صغيرة على مزيج الشوفان المضغوط في طبق الخبز. حاول الابتعاد عن إضافة المربى بالقرب من الحواف. لا بأس إذا لم يشكل المربى طبقة صلبة. لا تحاول فرده بالملعقة أو السكين.

بمجرد إضافة كل المربى فوق طبقة الشوفان السفلية ، رش خليط الشوفان المتبقي فوقها ، واتركيه سائبًا ومتفتتًا.

تُخبز ألواح الشوفان لمدة 30 دقيقة تقريبًا أو حتى يصبح السطح ذهبيًا جيدًا. أخرج القوالب من الفرن واتركها تبرد ثم قطعيها إلى تسعة مربعات وقدمها.

القيمة الغذائية للشوفان

الشوفان من بين أفضل الحبوب الكاملة فائدة وقيمة غذائية، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، وغيرها من المغذيات الهامة، وله العديد من الفوائد الصحية والجمالية، في المقال التالي جمعنا لكم أهم فوائد الشوفان وكذلك أضراره المحتملة.

يعد الشوفان من الحبوب الكاملة الخالية من الجلوتين، وهو من الأطعمة المناسبة جداً لمرضى حساسية الجلوتين، كما أنه لا يحتوي على الكوليسترول.

القيمة الغذائية للتوت الأحمر

يحتوي التوت على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين B، وفيتامين C، كما يحتوي على الكثير من المعادن مثل الحديد والكالسيوم والنحاس والفسفور والصوديوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والبروتين وحمض الليمون.

المزيد:

حلويات صيفية: طريقة عمل الآيس كريم بالكرز