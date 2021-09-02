حلويات صيفية: طريقة عمل الآيس كريم بالكرز 

هل أنت من محبي الآيس كريم؟ هل تعلم طريقة عمل الآيس كريم بالكرز؟ في أي فصل تفضل تناول الآيس كريم؟

الآيس كريم من ألذ الحلويات وأخفها، وخصوصاً في فصل الصيف ولكنها تحتوي على سعراتٍ حراريةٍ عالية لذلك فلا يُنصح بالإكثار منها.

الآيس كريم بالكرز

مقادير الآيس كريم بالكرز

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

800 غرام كرز مثلج.

كوب ماء بارد جداً.

كوب سكر.

كوب حليب بودرة.

5 ظروف صغيرة من الكريمة.

طريقة تحضير الآيس كريم بالكرز

أولاً استخرجي بذور الكرز وضعي الكرز في الفريزر لمدة نصف ساعة لتتجمد قليلاً.

ثم ضعي الكرز وجميع المقادير المذكورة أعلاه في جاط الطعام.

ثم اخلطي جميع المقادير جيداً على خليط ناعم الملمس.

ثم ضعي الخليط في الثلاجة وادخليه في الثلاجة.

وأخيراً حركي الخليط كل نصف ساعة وكرري العملية 4 إلى 5 مراتواتركي البوظة في الثلاجة على الأقل 5 إلى 6 ساعات، وصحتين وعافية.

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