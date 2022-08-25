توفر الكثير من أماكن شهر العسل في قطر الأفكار الرومانسية والتجارب والانشطة الممتعة منها تناول العشاء على ضوء الشموع على ضفاف البحيرات، وممارسة بعض الرياضات، والمشاركة في الاحتفالات والمهرجانات والندوات، وفي هذه المقالة سنقدم لكم أفضل أماكن شهر العسل في قطر.

أماكن شهر العسل في قطر

سوق واقف

من أماكن شهر العسل في قطر، سوق واقف يعتبر من أهم المعالم السياحية التي تعكس التراث العريق في قطر وتضخ بالحياة، ويقع سوق واقف في حي السوق في العاصمة القطرية الدوحة بجانب أحد الشواطىء الخليجية.

قرية كتارا الثقافية

من أماكن شهر العسل في قطر، قرية كتارا الثقافية والتي تقع في الجزء الشمالي من الدوحة، وهي مركز ملىء بالنشاطات الثقافية والتجارب، والمناسبات على مدار السنة، وتجسد الثقافة المحلية سواء كان هذا من ناحية فن المعمار، أو المناسبات التي تستضيفها، أو الخدمات التي تقدمها، وبفضل الندوات، والمعارض، والحفلات، وورشات الأعمال التي تقيمها، وتعتبر قرية كتارا الثقافية مشروع قطر الثقافي الأكبر وأكثرها تعدداً في جوانبه.

ويعني كتارا أنه يأتي الاسم من كلمة قديمة تعني قطر، وقد اختيرت هذه الكلمة لإعادة إحياء اسم قطر القديم وعرض إرثها وتاريخها.

كورنيش الدوحة

كورنيش الدوحة هو أحد معالم الجذب في الدوحة، ويمتد على ممشى مطل على الواجهة المائية الهادئة بطول سبعة كيلومترات، ويلتف الكورنيش حول خليج الدوحة على شكل هلال؛ ويوفر أفضل الإطلالات على أفق المدينة الحديث؛ مما يجعله مركزاً للعديد من المناسبات، مثل احتفالات اليوم الوطني واليوم الرياضي للدولة والاستمتاع بمشاهدة القوارب الخشبية (اللنجات) وهي تضيء الكورنيش في المساء أثناء التنزه حول الخليج أو ركوب القارب للاستمتاع بالمشهد الرائع للمدينة، وعادة ما يزدحم كورنيش الدوحة بالعائلات لمراقبة شروق الشمس وغروبها على الخليج الفيروزي وبالإضافة إلى مظاهر الحياة التقليدية المنتشرة على الكورنيش.

متحف قطر الوطني

من أماكن شهر العسل في قطر، متحف قطر الوطني هو من أحدث الأماكن السياحية في قطر، وتم افتتاح متحف قطر الوطني في شهر مارس من عام 2019، ومن أبرز ما يميز متحف قطر الوطني مظهره الخارجي الجميل فهو مصمم على شكل وردة صحراوية ليكون تحفة معمارية فريدة في دولة قطر.

متحف الفن الإسلامي

متحف الفن الإسلامي يعتبر هذا المتحف أعجوبة معمارية من تصميم المهندس المعماري آي إم بي الحائز على جائزة بريتزكر، ويتضمن متحف الفن الإسلامي على أربعة طوابق وتشمل أيضاً معارض دائمة ومؤقتة ومتجر هدايا ومقهى ومطعم إدام الراقي للشيف المعروف "ألان دوكاس" والموجود في الطابق الخامس، ويضم أيضاً مكتبة تراثية، وتحتوي على 21 ألف كتاب، منها 2000 نسخة نادرة باللغتين العربية والإنجليزية.

بحر قطر الداخلي

بحر قطر الداخلي تعتبر من عجائب الدنيا الأكثر جمالاً وتميزًا، ولا يمكن الوصول إليها عن طريق البر، وهي تقع على بعد 60كم من الدوحة في المناطق الجنوبية الشرقية،ويعد بحر قطر الداخلي من البحار القليلة في العالم، وتتميز قطر بهذا البحر العجيب الذي يتوجه إليه آلاف من السياح سنويًا للتمتع بهذا المنظر الخلاب، ويعرف عن بحر قطر الداخلي بأنه أحد مرتكزات السياحة في قطر كونه من عجائب الدنيا.

الحيوانات البرية الموجودة في دولة قطر