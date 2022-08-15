يزور آلاف السياح أماكن سياحية في قطر لمشاهدة المتحف الفن الإسلامي، والكورنيش، وسوق واقف الشهير، وسوق فالكون ومتحف قطر الوطني الجذاب، وكذلك يستمتع الأطفال بممارسة الأنشطة الترفيهية الممتعة، سنتعرف في هذه المقالة إلى عدد من أماكن سياحية في قطر يمكنكم زيارتها برفقة عائلتكم وأصدقائكم.

ما أهمية السياحة في دولة قطر؟

أهمية السياحة في دولة قطر أنها تمنح الزوار فرصة جيدة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب التي يمتزج فيها عبق الماضي بالحاضر والمستقبل، والتي تتمتع أيضاً بموقع استراتيجي حيوي يجعلها في ملتقى الطرق بين الشرق والغرب، ويتراوح عدد ساعات الطيران التي تفصلها عن العديد من عواصم العالم الرئيسية ما بين 6 إلى 7 ساعات.

أماكن سياحية في قطر 2022

إليكم أفضل الأماكن السياحية للزيارة في قطر

سوق واقف الدوحة

سوق واقف الدوحة من أفضل أماكن سياحية في قطر 2022، فهو يعتبر سوق تقليدي تم ترميمه بعناية لمجده السابق، ويعود تأسيسه إلى ما يزيد عن قرن من الزمن، ويقع سوق واقف الدوحة بجانب وادي مشيرب في العاصمة الدوحة، ويعتبر سوق واقف الدوحةمليء بالأزقة الضيقة والمتفرعة وكأنها متاهة ذات الإحساس العتيق والتي تصطف على جانبيها الأكشاك التي تبيع كل شيء من البهارات والأدوية التقليدية إلى الملابس والهدايا التذكارية، ويوجد عدد من المقاهي والمطاعم، وأيضاً الصقارة ومضمار لسباق الخيل.

كورنيش الدوحة

كورنيش الدوحة من أفضل أماكن سياحية في قطر 2022 المناسب للعائلات، وهو منتزه يمتد لمسافة كيلومترات على طول ساحل الدوحة،ويعتبر من أكثر الأماكن السياحيه شهرة في قطر، ويمتاز كورنيش الدوحة أنه مكان يجتمع فيه السكان المحليين والسياح، ويتمتع الكورنيش أيضاً بمناظر خلابة ورائعة لأفق المدينة والخليج الفارسي، ويمكن لزوار كورنيش الدوحة التمتع بالمشي و ركوب الدراجات على طول المسار أو التنزه في الحديقة أو الاسترخاء والتأمل على أحد المقاعد العديدة، ويعد كورنيش الدوحة موطنًا لعدد من المقاهي والمطاعم والشركات الأخرى، مما يجعله مكانًا رائعًا ومميز لقضاء فترة ما بعد الظهر أو المساء.

شاطئ كتارا

شاطئ كتارا من أفضل أماكن سياحية في قطر 2022، تعتبر وجهة صيفية رائعة جداً خصوصاً للسياح، ويقع شاطئ كتارا الدوحة على شاطئ الخليج العربي، ويتمتع شاطئ كتارا الرملي بمياه النقية، ويعمل الشاطئ طوال ساعات اليوم، ويعتبر الوجهة ممتازة لمن يحب البحر والأجواء المشمسة لما يتمتع به من أنشطة وفعاليات. كل هذا وأكثر ستجده في مكان هو من أبرز الأماكن السياحة الجميلة في قطر.

حديقة حيوان الدوحة

حديقة حيوان الدوحة هي أحد المعالم المعروفة في قطر وتعتبر أكثر معالم الجذب في الدولة لما تحتويه من حيوانات من كل الأنواع ومرافق مختلفة، وتشمل الحديقة أكثر من 1500 نوع حيوان من أصناف متنوعه منها المحلية والصحراوية، والعالمية أيضاً، وتضم حديقة حيوان الدوحة مساحات خضراء كبيرة، كل هذا يجعل منها مركز جذب كبير بين الأماكن السياحيه في قطر، وفي الحديقة تستطيع الاستمتاع برؤية مجموعة كبيرة من الطيور وأنواع الحيوانات الأليفة التي بإمكانك إعطائها الطعام مثل الظباء، ويوجد بها عدد من الحيوانات المفترسة التي يمكن أن تراها عن بعد مثل النمور وغيرها الكثير.

جنغل زون قطر

جنغل زون قطر من أفضل أماكن سياحية في قطر 2022، وتعتبر أهم الملاهي في قطر وهي التي تم إفتتاحها في عام 2003، جنغل زون قطر تعتبر وجهة أكثر من رائعة لكل محبي ألعاب الإثارة والتشويق، وتتمتع بجذب كبير وذلك لعدة أسباب منها موقعها الإستراتيجي في بلازا مول، وتنوع الألعاب المتوفرة في جنغل زون قطر، وهي التي تناسب مختلف الأعمار سواء شباب وأطفال، حيث أنها صنفت في قطر على أنها أجمل وأفضل الأماكن السياحية في قطر للأطفال، حيث أنهم سيجدون ما يناسبهم من الألعاب وغيرها.

جزيرة لؤلؤة قطر

جزيرة لؤلؤة قطر هي جزيرة من صنع الإنسان، وتقع مقابل ساحل الدوحة في قطر، ويمتد على مساحة 4 كيلومتر مربع ويتألف من وحدات سكنية وتجارية وضيافة فاخرة، وتصل سعة مشروع اللؤلؤة إلى حوالي ثلاثين ألف نسمة وهي منطقة ممتازة ورائعة حيث أنها في قلب العاصمة الدوحة، وتعتبر لؤلؤة قطر من أشهر اماكن سياحة في قطر، وهي تضم العديد من مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، وغيرها من المرافق.

قرية كتارا الثقافية

قرية كتارا الثقافية من أفضل أماكن سياحية في قطر 2022، وهي مع أكبر مشروع ثقافي في دولة قطر وهو القرية الثقافية كتارا، ويعتبر مكان يجمع الناس ليمكنهم من تجربة ثقافات العالم المختلفة، ويحتوي قرية كتارا الثقافية على المسارح الخلابة وقاعات الحفلات وصالات العرض والمرافق المتطورة، والهدف من قرية كتارا الثقافية أن تصبح رائدة عالميًا في الأنشطة متعددة الثقافات، القرية الثقافية كتارا هي منظمة غير ربحية تقع في قطر، وتتمثل مهمتها في الحفاظ على تراث قطر وثقافتها وتطويرهما، وتحتوي قرية كتارا الثقافية عدداً من المرافق بما في ذلك المسرح المدرج والمعارض الفنية والمتحف والمكتبة، وتستضيف عددًا من الفعاليات وورش العمل على مدار العام.

قلعة الكوت

قلعة الكوت من أفضل أماكن سياحية في قطر 2022، هي قرية رائعة وهي تقع في قطر، وتعتبر موطن للعديد من الفنادق والفلل والشقق الخاصة، وتقع قلعة الكوت على الساحل وتطل على منظر ساحر للخليج العربي، قلعة الكوت هي وجهة مثالية لأولئك الذين يبحثون عن عطلة فاخرة ومريحة، وتحتوي على قلعة الكوت والمعرفة بقلعة الدوحة، وهي قلعة تاريخية عسكرية في قلب العاصمة الدوحة، وتم بنائها على يد الملك عبد الله بن القاسم، وتم تحويلها إلى متحف.

قطر مول

قطر مول من أفضل أماكن سياحية في قطر 2022، ويعتبر من أشهر أماكن الجذب من بين الأماكن السياحية في قطر، وهو واقع في بلدية الريان، علي بعد 20 دقيقة من قلب الدوحة، وتم افتتاح مول قطر في عام 2016، قطر مول من أكبر مراكز التسوق في قطر، ويضم قطر مول أكثر من 400 متجر وأكثر من 80 مطعم والتي تقدم العديد من أصناف الطعام الشهيرة، ولديه مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية، بما في ذلك مركز الترفيه العائلي ماجيك بلانيت، ومجمع فوكس سينما بخمس شاشات عرض، وصالة البولينغ.

سوق العسيري قطر

سوق العسيري من أقدم أسواق العاصمة الدوحة وهو احد الأسواق الشعبية في المدينة، ويتكون من طابق واحد يضم عدداً من المتاجر البسيطة التي تبيع الأقمشة والملابس بأسعار تنافسية على عكس مراكز التسوق الأخري في الدوحة، ويتواجد السوق على مقربة من سوق واقف الديرة، ويتمتع سوق العسيري قطر بشعبية واسعة حيث يوصف خلال ساعات طويلة من اليوم بأنه مزدحم، ويعمل السوق بدائة من الثامنة صباحاً ويغلق في تمام الساعة العاشرة ليلاً، بإستثناء المناسبات.

أماكن سياحية في قطر للأطفال

أكوا بارك قطر

مدينة ملاهي جنغل زون

مدينة جوندولينيا الترفيهية

عالم انجري بيردس قطر

حديقة فان فيل

سيرك لاند قطر

أماكن عائلية في قطر

كورنيش الدوحة

شاطئ الوكرة للعائلات

منتزه الخور قطر

دوحة فستيفال سيتي

متحف الأوهام قطر

عالم انجري بيردس قطر

كيدزانيا الدوحة

ملاهي كويست قطر

الأماكن الجديدة في قطر

سوق واقف الدوحة من أفضل أسواق قطر يعتبر سوق واقف من أشهر الاماكن السياحية في قطر.

شاطئ كتارا من أفضل شواطئ قطر

جنغل زون قطر من أفضل ملاهي قطر

قرية كتارا الثقافية من أفضل معالم قطر

أماكن تمشيه في قطر

متحف الفن الإسلامي

الكورنيش

سوق واقف

سوق فالكون

حديقة أسباير

كتارا القرية الثقافية

اللؤلؤة قطر

متحف قطر الوطني

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 يوم الاثنين 20 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساءاً، وسوف تستمر بطولة كأس العالم 2022 حتى 18 ديسمبر المقبل، وتعد قطر أول دولة عربية تنظم بطولة كأس العالم لكرة القدم.

متى ينطلق كأس العالم 2022؟

تنطلق مباريات هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم في الـ 21 من نوفمبر/تشرين الثاني وتُختتم في الـ 18 من ديسمبر/كانون الأول، في وقت يكون فيه معدل درجات الحرارة في قطر عادة عند 25 درجة مئوية.

ما هي الدولة التي ستستضيف كاس العالم 2022؟

الدولة التي ستستضيف كاس العالم 2022 هي قطر، لأنها فازت بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بتاريخ 2 ديسمبر 2010.

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