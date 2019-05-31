أمراض إذا كان طفلك يعاني منها فلا يصوم

إلا أنه هناك بعض الأمراض التي لا يجب أن يصوم الطفل إذا كان مصابا بها، ومنها ما يلي:

1- مرضى فقر الدم

يحتاج هؤلاء الأطفال إلى تناول كميات كبيرة من الحديد، وعدم تناول الطعام لساعات طويلة يؤثر على قوة بنيانهم، ويصيبهم بهبوط في الدورة الدموية.

2- أصحاب القصور الكلوي

على هؤلاء الأطفال اتباع كورس علاجي يومي، ويجب ألا تضطرب جرعات هذا العلاج حتى لا تحدث مضاعفات لهم.

3- مرضى الكبد المصحوب بخلل وظائف الكلى

يتسبب امتناعهم عن الطعام والشراب لساعات طويلة، خطر على صحتهم وقد يتسبب في إصابتهم بغيبوبة كبدية.

4- مرضى السكري من النوع الأول

إذا كان طفلك يعاني من النوع الأول من السكري، فعليك منعه من الصيام، لأنه قد يؤدي إلى انخفاض السكر في دمه، مما قد يصيبه بغيبوبة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة.

5- مرضى الذبذبة الأذينية وأمراض القلب الحادة

يؤدي تسارع نبضات القلب في حدوث هبوط حاد بالدورة الدموية، الأمر الذي يعرض حياة هؤلاء المرضى للخطر في حال امتنعوا عن الطعام لساعات طويلة.

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