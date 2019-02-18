3 أمراض معدية يصاب بها طفلك في المدرسة

الحرص على نظافة الطفل الشخصية (shutterstock.com)

تولي الام اهتمام كبير بصحة أطفالها خاصة عند دخول المدرسة، المكان الذي يقضي فيه الطفل جزء كبير من يومه، لمتابعة دروسه ومقابلة زملائه والاختلاط بهم، مما قد يؤدي إلى إصابته بعديد من الأمراض التي تنتقل بين الطلاب وبعضهم.

لذا نستعرض لكم الأمراض المعدية التي قد يتعرض لها الأطفال في المدرسة لمحاولة تحنب الإصابة بها، والوقاية منها، بحسب موقع "webmd".

1-أمراض الجهاز التنفسي

9 أطعمة تزيد من قوة تركيز طفلك في المدرسة

تواجد الأطفال داخل فصول غير جيدة التهوية، خاصة في فصل الشتاء، يؤدي إلى سهولة انتشار أمراض الجهاز التنفسي، منها، نزلات البرد، والنزلات المعوية والحصبة، والغدة النكافية، والتهاب اللوزتين، والجديري.

2-أمراض الجهاز الهضمي

قد يصاب الطفل بأمراض الجهاز الهضمي نتيجة عدم حرص الأطفال على غسل أيديهم جيدًا، بالإضافة إلى عدم وجود المستوى الملائم لنظافة الحمامات، ومن أبرزها، النزلات المعوية والإصابة بالديدان.

3-أمراض العيون

تنتقل بعض الالتهابات البكتيرية التي تصيب العينين عن طريق تلامس الأيدي الملوثة للطفل في حالة مرضه مع الأطفال الآخرين الأصحاء.

4 أسباب تجعل طفلك لا يرغب بالذهاب إلى المدرسة

ومن أجل الجفاظ على صحة الأطفال في فترة الدراسة ينصح باتباع مجموعة من النصائح منها:

1-الحرص على تعويد الطفل على غسل يديه بعد اللعب، وبعد دخول الحمام، وبعد تناول الطعام.

2-الحرص على نظافة الطفل الشخصية والاستحمام من مرتين إلى ثلاثة أسبوعيًا.

3-الحرص على متابعة براز الطفل وملابسه الداخلية لملاحظة وجود أي علامات تدل على إصابته بالديدان أوالطفيليات.

4-تدريب الطفل على عدم استعمال الأدوات الشخصية الخاصة بزملائه في المدرسة.

5-ينصح دائمًا بإبقاء طفلك في المنزل في حالة مرضه بالأنفلونزا أو النزلات المعوية، لحصوله على الراحة التامة وتعافيه سريعًا وتجنب تسببه في إصابة زملائه.

قد يعجبك أيضاً:

كيف تُجنّب طفلك "آلام الظهر" أثناء الدراسة؟

5 وسائل لجعل الطالب ذكياً دراسياً