7 أمراض يعالجها الهيل

يُعالج الهيل جلطات الدم

يعتبر الهيل أو ما يسمى في بعض المناطق باسم الحبهان أحد أشهر التوابل والبهارات التي عرفتها البشرية منذ القديم من الزمان وحتى وقتنا هذا، وتعتبر الهند موطنها الأصلي ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، بسبب تميّز طعمه والنكهة التي يضفيها على الأطعمة المختلفة، كما يُضاف الهيل إلى القهوة أيضاً لتطييب طعمها.

عشب الهيل أو الحبهان يفيد الجسم بشدة فهو يمنع تجلط الدم ويحفز الجهاز المناعي ويزيد كفاءته كما يساعد على تنظيف الجسم من السموم بزيادة إدرار البول، وهو يعالج أيضاً آلام الحلق ونزلات البرد ويعمل كمسكن للالتهابات وهو مضام للاكسدة فيعمل على تجديد الخلايا ومقاومة الشيخوخة ويحارب الإصابة بالسرطان.

ويدخل الهيل أيضاً في علاج العديدِ من الأمراض بسبب غناه بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وأبرزها المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات وغيرها، وتتعدد أنواعه؛ فهناك الهيل الأخضر، والهيل الأسود، وهيل الأرض، وفي هذا المقال سنتحدث عن الأمراض يعالجها الهيل:

1- يُعتبر مُدراً للبول: نظراً لاحتوائه على نسبة من الديتوكسفير، الذي يعمل على در البول، ويعمل على تنظيف المسالك البولية والمثانة و الكلى، والتخلص من الأملاح والماء الزائد، ومُقاومة الالتهابات.

2- يُساعد في علاج حالات الاكتئاب: فهو يحتوي على مواد مُضادة للاكتئاب، وذلك عن طريق إضافة الحبهان إلى الشاي.

3- يُعالج التهابات الفم والحلق والبرد وحالات نزلات البرد: فالهيل يعمل على المنع والتخفيف من أعراض البرد والإنفلونزا، وعلاج الشعب الهوائية.

4- يُعالج السرطان: تُعتبر الفئة الزنجبيلية ومن ضمنها الهيل مُهمة جداً في علاج السرطانات؛ فهو يُساعد في قتل الكثير من السرطانات.

5- يُعالج جلطات الدم: الهيل يعمل على علاج جلطات الدم الخطيرة، ويتمّ ذلك عن طريق منع تراكم الصفائح الدموية، والتصاق جدران الشرايين.

6- يُعتبر مُضادّاً للأكسدة: فالهيل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمُغذيات النباتية والزيوت الأساسية، ويُمكن استخدامه كمُضادات للأكسدة، ويُعتبر كجدار مُقاوم للشيخوخة، ويُعتبر من أكثر التوابل المُفيدة لتقوية جدار المناعة لدى الإنسان.

7- يعمل على منع الضعف الجنسي، ويُزيل حصى الكلى، ويُعالج الذبحات الصدرية.

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