أمور صغيرة تعزز علاقتك الزوجية وتضمن لك السعادة

يمكن للزواج أن يكون أمراً رائعاً ولكن ليس لجميع من جرّبوه، لأنه بمثابة رحلة إبحار قد لا تكون هادئة وسالمة في جميع الأوقات. ومع أن أغلب الاشخاص يعون أن الزواج،

يتطلب بعض التنازلات للحفاظ على استمرار الشعلة بينهما، إلا أن كثيراً من العناصر الأخرى التي يمكن ألا نلحظها يمكن أن تؤدي إلى اضطراب العلاقة وتراجعها. ولكن لحسن الحظ، تمكن العلم من تحديد بعض الخطوات البسيطة التي يمكنها أن تعزز العلاقة الزوجية وتضمن السعادة فيها.



1. تخفيف النشاط على التواصل الاجتماعي

قد ترى صور أصدقائك المتزوجين على شبكة التواصل الاجتماعية وهم يضحكون سعداء، إلا أنهم قد لا يكونون بالسعادة التي تبدو عليهم. يقول الخبراء إن الأشخاص الذين يكثرون من نشر صور سعادتهم الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي يسعون غالباً إلى تعويض نقص موجود.



2. النظرة الإيجابية للأمور

فالسلوك الإيجابي لن يؤثر على شريكك فحسب، بل أيضاً على حياتكما الزوجية ككل لأنه ببساطة يقلل نسبة الخلافات بينكما.



3. تعزيز الصداقة بينهما

الرومانسية ضرورية جداً بين الزوجين، ولكن الصداقة مهمة أيضاً بينك وبين الشريك. فقد تبيّن من خلال الدراسات العلمية أن الزوجين اللذين يركزان على صداقتهما كانا أكثر سعادة.

4. الحفاظ على الصداقات خارج العلاقة الزوجية

فقط لأنك تتمتع بصداقة جيدة مع زوجتك لا يعني أنك يجب أن تنقطع عن أصدقائك خارج الزواج، إذ إن اعتمادك فقط على زوجتك في جميع أنواع العواطف التي تحتاج إليها في حياتك يقيّد علاقتكما الزوجية ويعرّضها للضغوط.



5. الإطراءات المتبادلة

قد تشعر بمشاعر إيجابية وجميلة اتجاه زوجتك، ولكن من الضروري جداً أن تبوح بها وألا تكتمها، إذ ينصح الخبراء بضرورة أن يطغى المديح والغزل على الانتقاد في العلاقة بين الزوجية لمصلحة علاقتهما واستمراريتها.

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