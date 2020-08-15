إليك بعض العادات البسيطة التي تعمل على تغيير حياتك

شاركت بعض الأمهات من المملكة المتحدة عادات يومية بسيطة على موقع «Mumsnet» البريطاني المخصص لخبرات وتجارب ونصائح الأمهات والآباء، التي حولت حياتهم إلى الأفضل.

وبدأت إحدى المشاركات بسؤال للأمهات، وقالت إن صديقتها تبنت عادة جديدة متمثلة في شرب الماء ووضع الماسكارا كل يوم بما يساعدها على الشعور بالثقة والتفكير بشكل أوضح بتركيز وتحسن بشرتها، ولذا طلبت من الأخريات توضيح عادة واحدة يومياً يمكنها تغيير حياتهن.

وشملت النصائح التي انهالت على المنشور، إضافة بذور الكتان والبروبيوتيك إلى النظام الغذائي للمساعدة في عملية الهضم، بالإضافة إلى تخصيص عشر دقائق فقط لتنظيف مكان في المنزل كل يوم، والتخلص من الفوضى.

وقالت أخرى: إنها تشحن هاتفها في المطبخ ليلاً بعيداً عن غرفة نومها، وتعتمد على منبه عادي للاستيقاظ، وهي عادة مفيدة للغاية، كما تضمنت النصائح الأخرى عدم تناول الطعام بعد الساعة 7 مساءً للمساعدة على النوم بشكل أفضل والاستيقاظ أكثر انتعاشاً.

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