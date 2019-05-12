أمور عليكِ مراعاتها إذا كنت تعملين مع زوجك في نفس المكان

أنتِ تقضين وقتاً طويلاً مع زملائك في العمل، بخلاف المناسبات التي تخرجون فيها معاً، وهناك أشياء مشتركة بينكم بحكم طبيعة عملكم، لهذا فإن بيئة العمل تكون خصبة، لتكوين العلاقات العاطفية، والكثير من الزيجات تحدث عن طريق تعارف الطرفين بحكم عملهما في مكان واحد.

إن كنتِ تعملين مع زوجك في نفس المكان، فهذا قد يكون مفيداً للعلاقة، وقد يكون مصدراً للبؤس، فتشابك الحياة الأسرية مع الحياة المهنية أمر شائك يحتاج إلى الكثير من الضوابط من أجل العبور بسلام من هذه المنطقة الحرجة.

إليكِ 5 أمور عليكِ مراعاتها إن كنتِ تعملين مع زوجك في نفس المكان..

1- تأكدي من اتباع البروتوكولات المهنية

بعض المؤسسات تضع قوانين تمنع العلاقات العاطفية بين العاملين فيها، ولكن هذا ليس مبرّراً لإخفاء الزواج، يجب أن تعلني زواجك أمام الزملاء والرؤساء تجنّباً لمشاكل أكبر قد تترتب على الكذب.



2- ضعي الحدود

أنتما بحاجة للاتفاق على بعض الحدود، على سبيل المثال كيفية التعامل معاً أثناء دوام العمل، كيفية قضاء استراحة الغداء، العلاقات الاجتماعية مع الزملاء، وكيفية فصل مشاكل العمل عن التعامل في المنزل، والعكس.. الحدود تساعدكما على تسيير أموركما بسلاسة أكبر وخلافات أقل.



3- الحد من النقاش عن العمل في البيت

يكفي ما تقضيانه في العمل معاً، عليكما وضع الحدود بشأن الحديث عن العمل في البيت، بالتأكيد ستُطرح بعض أمور ومشاكل العمل للنقاش، ولكن يجب ألا تستحوذ على كل الوقت الذي تقضيانه معاً في البيت.



4- كوني حذرة من المنافسة

العمل في نفس الشركة قد يخلق نوعاً من المقارنات، خاصة إن كنتما تعملان في نفس القسم، ولكن حتى العمل في أقسام مختلفة، فإن مشاعر الغيرة والتنافس قد تتولد بينكما، إذا شعرتِ بأن مشاعر المنافسة بدأت تظهر، فعليكِ التحدث مع زوجك فوراً، والتأكد من معالجتها قبل أن تكبر.



5- كوني مستعدة للتنازل

أحياناً قد لا يفلح العمل مع زوجك في نفس المكان، فيؤثر هذا على علاقتكما الزوجية، كوني صادقة مع نفسك ومع زوجك في كيفية سير الأمور، وتذكّري أن علاقتك بزوجك أهم من العمل.

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