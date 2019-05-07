علامات تدل على أن شريكك يفكر بحبيبته السابقة

الارتباط بشخص لم يخرج من ماضيه هو أحد أكثر الأمور المؤسفة في أي علاقة عاطفية، ففي كثير من الأحيان يخطو الرجل للدخول في علاقة عاطفية دون الشفاء التام من العلاقة السابقة مما يؤثر على العلاقة الحالية بشكل سلبي.

لذلك يقدم لكِ موقع timesofindia العديد من العلامات التي تدل على أن شريكك مازال يفكر في حبيبته السابقة:

الصور والهدايا

إذا كان شريكك لا يزال يحتفظ بصور حبيبته السابقة ويحتفظ أيضًا بالهدايا التي قدمتها له فأذا شعرت أنه مرتبط عاطفيا ومتمسك بهذه الهدايا يجب أن تجري معه محادثه صريحة وتواجهينه بتلك الأمور.

أماكن الذكريات

إذا كان شريكك يفضل الذهاب إلى الأماكن التي كان يذهب فيها مع حبيبته السابقة ويحاول اتباع نفس الأنماط والعادات السابقة واسترجاع الذكريات القديمة.

الصداقة مع حبيبته السابقة

إذا بحث شريكك عن طرق للبقاء على اتصال بحبيبته السابقة بحجه الصداقه أو العمل أو غيره من الأشياء.

المقارنة

إذا حرص شريكك طوال الوقت على المقارنة بينك وبين حبيبته السابقة في الملبس والعادات فهذا يعد دليلاً قوياً على أنه يفكر بحبيبته السابقة بإستمرار.

وسائل التواصل الإجتماعي

إذا وجدت شريكك دائم التعليق والمتابعة لحسابات حبيبته السابقة ويبذل جهودًا كبيرة في الحفاظ على تكوين صداقات مشتركة مع أصدقاء حبيبته السابقة.

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