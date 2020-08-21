أمور يجب معرفتها مع الشريك المريض

هناك أنواع من الأمراض المزمنة التي يتعايش معها المرء طيلة حياته، وقد يكون زوجك من بين هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من مرض مشابه كالربو، السكري، أو الضغط مثلاً.

فهذه أمراض شائعة لكنها تلزم المريض بوقاية معينة. فإن كان زوجك يعاني من مرض مزمن، فما هي الأمور التي يجب مراعاتها؟



الاستعداد النفسي:

قبل الزواج أي خلال فترة التعارف والخطوبة، لا بد من أن تتصارحا حول حقيقة مرضه ومعاناته اليومية من حالته الصحية لتكوني مستعدة نفسياً لما سينتظرك بعد الزواج مع الشريك المريض، واستفسري أكثر عن هذا المرض وكيفية علاجه ودور الأشخاص المحيطين بالمريض.



توقّع الأزمة المفاجئة:

إنّ مريض السكري أو الربو يتعرّض لأزمته الصحية فجأة، لذا عليكِ توقع ذلك في أي وقت ومكان لكي تكوني إلى جانب الشريك ولا تتذمّري منه بسبب مرضه.

التكاليف المادية:

يجب أن تكوني على دراية تامة بأنّ هذا المرض يستلزم زيارات دورية للطبيب وشراء أدوية للعلاج الدائم والمستمر ما يستتبعه من تكاليف وأعباء مالية تقع على عاتقكما، لذا يجب أن تضعي هذه التكاليف ضمن الميزانية الشهرية لتجنب الخلافات المالية.



الدعم:

إنّ الدعم النفسي هو نصف العلاج بالنسبة لأي مريض، وفي حالة زوجك لا بد من أن تكوني الداعم الأساسي له وتقومي بدور "المنبّه" لتذكيره دوماً بموعد الدواء وزيارة طبيبه المعالج دورياً.



أسلوب غذائي:

إنّ مريض السكري أو الضغط يحتاج لأسلوب غذائي معين مثل كمية معينة من البهارات أو مكملات غذائية مناسبة وطريقة طهو الطعام بطريقة ملائمة وما شابه، لذلك يجب أن تعتمدي هذا النمط الغذائي في حياتكما اليومية وتنبيه الشريك للالتزام بالغذاء السليم.



نمط حياة:

إنّ المرض المزمن يفرض نمطاً حياتياً معيناً على المريض وعلى أسرته التي يجب أن تتعايش معه ضمن هذا النمط، فبالإضافة إلى الأسلوب الغذائي هناك أمور كثيرة يجب التقيد بها، فمثلاً إن كان زوجك يعاني من الربو أو حساسية ما، فعليكِ مراعاة النظافة في البيت أكثر من غيرك، والرائحة المنتشرة فيه، لكي لا تسبب ضيق تنفس له، أو مثلاً قد لا يستطيع زوجك الخروج من المنزل خلال فترة معينة من فصول السنة بسبب تلك الحساسية.

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