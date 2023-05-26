أناقة الأميرة سلمى في عيد الاستقلال الـ 77 من المصممة إيمان الأحمد

الأميرة سلمى كانت حديث الجمهور خلال احتفالها بعيد الاستقلال الـ 77، حيث أطلت وهي ترتدي قفطان على شكل فستان طويل باللون الأبيض من توقيع المصممة الإماراتية إيمان الأحمد، كما جاء مطرز من الجهة الأمامية جهة الصدر باللون الأحمر والأبيض مع خط باللون النهدي على طول القفطان، وجاء تصميم القفطان مع حزام على الخصر باللون البرونز مع أكمام عريضة طويلة قليلًا، ثم انسدل مريحًا حتى أسفل بشكل راق وأنيق.



وارتكز مكياج سلمى بنت عبد الله الثاني على الألوان الترابية، فيما اعتمدت تسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، وحملت كلاتش صغير مناسب مع ستايل القفطان باللون الأحمر.