أناقة وجمال الفنانة سيرين عبدالنور في برنامجها الرمضاني 2020

في كل ليلة تطل علينا النجمة سيرين عبدالنور طيلة شهر رمضان المبارك في برنامجها "سهرانين معاكم بالبيت" مع النجم المصري أحمد فهمي حيث شكَّلا ثنائياً خفيف الظل في البرنامج الذي يعرض على شاشة قناة MBC.

وكعادتها استطاعت عبدالنور أن تخطف الأنظار بتصاميمها وطريقة تنسيق القطع الشبابية بأسلوب أنيق، حيث بدت بكامل أناقتها وجمالها في البرنامج من خلال اعتمادها على أزياء عصرية، تنوعت ما بين الكاجوال، والأنيقة، والستايلات الرمضانية، والذي أشرف على مظهرها الخبير سيدريك حداد.

إليكِ أجمل الإطلالات التي تألقت بها النجمة "سيرين عبدالنور" خلال تقديمها برنامج "سهرانين معاكم بالبيت"، ما رأيك بها؟

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