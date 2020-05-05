صور أجمل إطلالات ستيفاني صليبا في مسلسل "الساحر"

استطاعت النجمة اللبنانية "ستيفاني صليبا" أن تدخل المنافسة الرمضانية هذا العام 2020 من خلال مسلسل الساحر إلى جانب النجم السوري "عابد فهد"، حيث أضافت نكهة خاصة من خلال جمالها الساحر وأناقتها الدائمة التي ساهمت في نجاح المسلسل حتى الساعة.

واحتلت ستيفاني المرتبة الأولى في الأناقة خلال شهر رمضان الكريم من خلال اطلالاتها في مسلسل الساحر، اذ اعتمدت أسلوباً كلاسيكياً بامتياز في اطلالاتها من خلال اختيار القصات التقليدية ذات الطابع الأنيق والمميز.

ومن خلال الصور التي رصدناها لك، شاهدي أجمل إطلالات ستيفاني صليبا أو كارمن ضمن دورها الرمضاني في مسلسل الساحر.

والجدير بالذكر، أن ستيفانى صليبا هي إعلامية وممثلة شابة أنيقة ورقيقة قامت بدراسة علوم التأمين وقد دخلت إلى عالم التليفزيون من أوسع أبوابه حيث قامت بقبول عرض قناة MTV وانضمت إلى فريقها وبعدها أيضا قامت بتقديم برنامج أغاني الذى يختص بالموسيقى العربية.

وشاركت الفنانة البنانية ستيفاني صليبا في عدد من الأعمال الناجحة مؤخرًا من أهمها مسلسل دقيقة صمت الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي إلى جانب الفنان السوري عابد فهد ومن كتابة سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري وقدمت شخصية سمارة‎.

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