صور أجمل إطلالات ستيفاني صليبا في مسلسل "الساحر"

على الرغم من كل شي .... تحدينا بإصرار وصورنا لتشوفونا بشهر رمضان المبارك 🌙 🌙 إنتاج @iseemedia إخراج عامر فهد @amerfahed بطولة #عابد_فهد @abed.fahed و #ستيفاني_صليبا فيكن تابعو المسلسل على قناة @abudhabitv على @osn و على قناة @lbcilebanon

