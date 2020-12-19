أنشطة للأطفال في الشتاء داخل المنزل

1 - اصنعي مع أطفالك وجبات بسكويت رجل الثلج خفيفة

اجمعي الأطفال في المطبخ وقومي بتشغيل الفرن الدافئ لخبز مجموعة من كعكات رجل الثلج. يمكنك صنع آيس كريم مثلجات ثلج ، أو زلاجات ثلجية ممتعة ، أو أي أفكار أخرى لتناول الطعام. عادة ما يكون هذا النوع من البسكويت بطعم الزنجبيل متعدد الألوان.

2 - قتال كرة الثلج في الأماكن المغلقة

في الشتاء يفكر الأطفال بالثلج الذي يرتبط بالبرد، أقيمي لهم معركة حول كرات قومي بلفها من الورق أو الجوارب البيضاء المصنوعة من القماش. امنحي كل طفل دلوًا من كرات الثلج الداخلية هذه، ودعيهم يتراشقونها، في قتال ودي مليء بالمرح.

3 - نزهة الكاكاو الشتوية الساخنة

بعد معركة كرة الثلج الداخلية ، سيرغب الأطفال في الإحماء ببعض الكاكاو الساخن. ضعي بطانية بيضاء على الأرض وافرشي الكرات القطنية عليها. ثم ضعي في الوسط قدرًا من الكاكاو الساخن ، وقدميه مع البسكويت، ودعي الأطفال يتجمعون على الأرض لقضاء نزهة شتوية دافئة.

4 - كوخ شتوي يدوي الصنع

إذا كان لديك صندوق كبير وبعض المواد اللازمة لمساعدة الأطفال في بناء كوخ الشتاء الخاص بهم. ساعديهم في قطع فتحات النوافذ والأبواب من الصندوق ثم اتركيهم يزينون المنزل بالطلاء والغراء وأقلام التحديد والزخارف وبالطبع الثلج المزيف للسقف. لا تنسي أن تعلو الكوخ مدخنة! (يمكنك عمل واحدة من الورق المقوى المتبقي من الباب أو النافذة).

5 - رجل ثلج من القماش

هل تعتقدين أنك بحاجة إلى ثلج حقيقي وفي الهواء الطلق لبناء رجل ثلج؟ هذا ليس صحيحاً قومي بحشو مجموعة من أكياس الوسائد البيضاء الكبيرة (بحشو الملابس "بيجامة مثلاً" وستحصلين على شكل لرجل ثلجي داخلي. اصنعي كرة من الوسادة للوجه، ضعي عليها الأزرار كعينين وأنف وستكون النتيجة مرضية بمساعدة الأطفال.

6 - ضرب أكياس الحلوى

هذه اللعبة مخصصة لحفلات أعياد الميلاد لكن يمكن للأطفال لعبها، في عطلة الشتاء، املئي كيساً قماشياً، ذا طابع شتوي بالحلوى حيث يمكنك صنعه في البيت، ثم علقيه في مكان مساحته واسعة تمكّن الأطفال من ضربه. يمكنك ملء الكيس بقصاصات بيضاء لجعلها تنزل كالثلج، عندما ينفتح الكيس.

7 - تابعي أفلام الأطفال ذات الطابع الشتوي

عندما يكون الجو باردًا بالخارج ، فإن أفضل الطرق للتدفئة والترفيه هي التحاضن تحت البطانيات ومشاهدة فيلم بطابع الشتاء.

بعض الاقتراحات لأفلام الأطفال ذات الطابع الشتوي:

عصر الجليد

ملكة الثلج 2

بطاريق السيد بوبر

ندفة الثلج السحرية

كلاب الثلج

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