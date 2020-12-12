عزيزي الرجل هل ترغب بأن يصبح شعرك ناعم.. وصفات طبيعية!

أسباب خشونة الشعر
قد تكون هنالك بعض الأسباب غير العوامل الوراثية، تؤثر على ملمس الشّعر وتجعله خشناً، ومنها:
- الإجهاد والتّوتر.
- كثرة تعرض الشعر لأشعة الشّمس.
- كثرة استعمال أدوات التّصفيف والمجففات الحرارية.
- الإصابة ببعض الأمراض التي تُسبب خشونة الشّعر.
- استعمال منتجات الشّعر المحتوية على مواد كيميائية قاسية.
- كثرة السّباحة في الكلور.
- عدم استعمال البلسم عند الاستحمام.
- تعريض الشّعر للصبغات الكيماوية.
- التّقدم في العمر.
- العوامل المناخية الخارجية.
نصائح للحصول على شعر ناعم
هنالك بعض النّصائح التي يُوصى بها للحصول على شعرٍ ناعم، وتجنب الملمس الخشن والمتشابك، ومنها:
- غسل الشعر بالماء البارد: يُنصح بغسل الشّعر وتنظيفه بالماء البارد، فهو يساعد على استقامة خصل الشّعر.
- استعمال البلسم عند الاستحمام: فالبلسم يرطب وينعم الشعر، ويُبعد عنه التّشابك والملمس الخشن.
- تمشيط الشّعر: يُوصى بتمشيط الشّعر دائماً، فذلك يجعل ملمسه ناعماً، وإهماله يجعله متشابكا مجعدا.
- عدم الإفراط في غسل الشعر: لا يُنصح أبداً بغسل الشّعر كل يوم، لأن ذلك يعمل على تجريده من الزّيوت الطّبيعة الموجودة في فروة الرأس والتي لها دور أساسي في ترطيب خصل الشّعر، ولكن ينصح بغسله ثلاث مرات في الأسبوع بحد أقصى.
- استعمال شامبو لتنعيم الشّعر: لا بد من اختيار شامبو خالٍ من مادة الكبريتات، لأن المادة تزيل زيوت فروة الرأس الطّبيعية، مما يجعل خصل الشّعر جافة ومجعدة، واختيار شامبو لتنعيم الشعر.
- حلق الشّعر من حين لآخر: يُصاب الشّعر بالتّقصف الذي يجعل ملمسه خشناً، لذا يُوصى بقصه مرة كل 6 إلى 12 أسبوعا.
- استعمال أفضل زيت لتنعيم الشعر: الزيوت الطبيعية تغذي الشعر وترطبه وتغلفه وتحميه من التلف والتقصف، وتزيد من نعومته وانسداله.
فيما يلي يلي قائمة أفضل زيت لتنعيم الشعر طبيعي:
- زيت الخروع: أفضل زيت لتنعيم الشعر الخشن وتلطيفه، ويعطي لمعانا ورونقا للشعر.
- زيت الأملا: يعطي نتائج مدهشة في تنعيم الشعر.
- زيت الفازلين: يساعد على تنعيم وانسدال الشعر، وإعطائه لمعانا جذابا.
- زيت جوز الهند: أفضل زيت لتنعيم الشعر وتخليصه من الجفاف والتقصف، حيث إنه يتغلغل في الجلد، ويعالج الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- زيت الأرغان: يشتهر زيت الأرغان بخصائصه المرطبة، وتحسين مظهر الشعر وتنعيمه وتخليصه من الجفاف.
- زيت الأفوكادو: يحتوي زيت الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون والمعادن ومضادات الأكسدة، حيث تساعد على إصلاح الشعر الجاف والتالف وحمايته وتقليل الجفاف.
- زيت اللوز: يحتوي زيت اللوز على فيتامين E، وبروتين، وأحماض أوميغا 9 الدهنية، مما يضفي لمعانا للشعر، ويزيد من نعومة الشعر.
- زيت البابونج: يضفي زيت البابونج لمعانا ونعومة للشعر لا توصف.
- زيت الجوجوبا: يحتوي على نسبة عالية من الشمع السائل والأحماض الدهنية، التي تساعد في ترطيب الشعر، وتخليصه من الجفاف، وعلاج فروة الرأس.
- زيت اللافندر: يرطب زيت اللافندر الشعر بعمق، ويحافظ على لمعانه وانسداله.
- زيت إكليك الجبل: يعمل زيت إكليل الجبل على تحفيز الجذور، وتحسين صحة وترطيب الشعر، وزيادة الدورة الدموية في فروة الرأس.
- زيت فيتامين E: أفضل زيت لتنعيم الشعر وتنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، لكونه يحتوي على مضادات أكسدة.
أفضل زيت لتنعيم الشعر من الصيدلية
في القائمة القصيرة التالية تجد بعضاً من أفضل زيوت تنعيم الشعر المتاحة في الصيدليات.
زيت شعر Moroccanoil Treatment
هو زيت الأرجان الغني بفيتامين E، يترك الشعر ناعمًا وسلسًا، هو عبارة عن تركيبة مميزة تنبعث منها رائحة رائعة تعزز المظهر والملمس للشعر.
زيت شعر Now Foods Apricot Oil Pure Moisturizing Softens Fine Lines & Treats Dry Hair
أفضل زيت لتنعيم الشعر الجاف وتجديده، وهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية، مما يعزز من نعومة الشعر للرجال.
زيت شعر Avocado oil organic
يحتوي زيت الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين هـ، يستخدم زيت الأفوكادو كمرطب للبشرة والشعر، وهو مصدر جيد للستيرولين واليسيثين غير المعدل وراثيا، يستخدم الليسيثين لحماية بصيلات الشعر من فقدان الماء والرطوبة.
زيت شعر بامبل أند بامبل يلعب دورا مهمّا في التخلّص من الخصلات المتطايرة، بالإضافة إلى ترطيب الشعر ومعالجة جفافه، كما يساعد في حماية الشعر من آثار وأضرار حرارة الشمس العالية، التي تؤدّي إلى جفاف الشعر وتجعيده.
كيفية استعمال زيت تنعيم الشعر
ما عليك سوى وضع بضع قطرات من الزيت، أو مزج نوع واحد أو أكثر في الشامبو أو البلسم، وقراءة تعليمات المنتج لمعرفة كيفية تخفيف الزيوت، ولا تستخدم أبدًا أكثر من الكمية الموصى بها، حتى لا تزيد من دهون الشعر.
وإذا كنت تعاني من حساسية بعض الزيوت، فاختبر الزيت على منطقة صغيرة من جلدك أو فروة رأسك لمعرفة ما إذا كان لديك حساسية منه أم لا، وفي حال ظهور حساسية، يمكنك استشارة طبيبك المختص ليرشح لك أفضل زيت لتنعيم الشعر.
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