عزيزي الرجل هل ترغب بأن يصبح شعرك ناعم.. وصفات طبيعية!

يتمنى معظم الرجال أن يحظوا بشعر ناعم جميل فتزداد وجوههم بهاء وجاذبية، وقد يكون الشعر خشنا نظرا لطبيعته ولعوامل الوراثة، أو نتيجة لبعض العوامل الخارجية مثل اتباع وسائل خاطئة للعناية بالشّعر، أو التّعرض المفرط لأشعة الشّمس، أو كثرة استعمال الصّبغات الكيماوية.

ويلجأ الرجال حينئذ للبحث عن وسائل لتنعيم الشعر ، وتتوفر تراكيب كيميائية تعطي نتائج واضحة في تنعيم الشعر ولكن على حساب صحة وسلامة الشعر، فهذه المواد الكيميائية تسبب أضرارا وتلفا للشعر على المدى البعيد، ناهيك عن ثمنها الباهظ.

ومن نعم الله على البشر أن جعل الطّبيعية زاخرة بالمواد التي يمكن استعمالها كوصفات قادرة على تنعيم الشعر وبنفس الوقت آمنة عليه، بحيث لا تُسبب له أي أضرار أو آثار جانبية، كما أنها غير مكلفة اقتصادياً، ومعظم هذه المواد هي زيوت طبيعية.

وسنعرض هنا أسباب خشونة الشعر وتجعده، ومن ثم نتحدث عن أفضل زيت لتنعيم الشعر.