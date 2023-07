البوابة - أنطاليا هي مدينة متوسطية في تركيا تشتهر بشواطئها ومواقعها التاريخية وحياتها الليلية النابضة بالحياة. إنها مقصد سياحي شهير ، خاصة بالنسبة للأوروبيين. إذا كنت تخطط للسفر إلى أنطاليا ، فإليك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها.

أنطاليا أرض العجائب والأساطير والشواطئ الرملية الرائعة

أفضل وقت لزيارة أنطاليا

ينصح بزيارة أنطاليا خلال أشهر الصيف ، من يونيو إلى سبتمبر. يكون الطقس دافئًا ومشمسًا ، وتزدحم الشواطئ بالسياح. إذا كنت تبحث عن خيار أكثر بأسعار معقولة ، فيمكنك الإقامة في أحد الفنادق أو الشقق العديدة الموجودة في وسط المدينة. ومع ذلك ، إذا كنت تريد أن تكون قريبًا من الشاطئ ، فستحتاج إلى الإقامة في أحد المنتجعات الواقعة على طول الساحل.



هناك العديد من الأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها في أنطاليا. تشمل بعض أشهر مناطق الجذب ما يلي:

البلدة القديمة. موطن لعدد من المواقع التاريخية ، مثل بوابة هادريان ومسجد يفلي مينار. منطقة كاليسي. وهي مدينة قديمة خلابة تقع على تل يطل على البحر الأبيض المتوسط. شاطئ لارا. يعد شاطئ لارا أحد أطول الشواطئ في أنطاليا وهو مكان شهير للسباحة وحمامات الشمس والرياضات المائية. شلالات دودن Düden Waterfalls . عبارة عن سلسلة من الشلالات تقع في منتزه دودن. مسرح أسبندوس. مدرج روماني لا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم.

أنطاليا أرض العجائب والأساطير والشواطئ الرملية الرائعة

أفضل 5 منتجعات في أنطاليا:

Delphin Imperial Lara هو منتجع فاخر من فئة 5 نجوم يقع على شاطئ لارا. فيه شاطئ خاص ، 9 حمامات سباحة ، 11 مطعم، ومنتجع صحي. تم تصنيف الفندق بدرجة عالية من قبل الضيوف لما يقدمه من خدمات ممتازة وغرف نظيفة ومجموعة متنوعة من الأنشطة ووسائل الراحة.

Titanic Deluxe Lara هو منتجع فاخر آخر من فئة 5 نجوم يقع على شاطئ لارا. يحتوي على شاطئ خاص و 4 حمامات سباحة و 10 مطاعم ومنتجع صحي. تشتهر بتصميمها الحديث وغرفها الفسيحة وطعامها الممتاز.

Delphin Diva Premiere هو منتجع فاخر من فئة 5 نجوم يقع على شاطئ لارا. يحتوي على شاطئ خاص و 5 حمامات سباحة و 7 مطاعم ومنتجع صحي. تشتهر بأجوائها العائلية ، وفريق عمل ودود ، ومجموعة متنوعة من الأنشطة ووسائل الراحة.

Delphin BE Grand Resort هو منتجع فاخر من فئة 5 نجوم يقع على شاطئ كونيالتي. يحتوي على شاطئ خاص و 6 حمامات سباحة و 10 مطاعم ومنتجع صحي. يشتهر بغرفه الكبيرة وطعامه الممتاز ومجموعة متنوعة من الأنشطة ووسائل الراحة.

Sheraton Lara Resort & Spa هو منتجع فاخر من فئة 5 نجوم يقع على شاطئ لارا. يحتوي على شاطئ خاص و 5 حمامات سباحة و 7 مطاعم ومنتجع صحي. تشتهر بموقعها المركزي وتصميمها الحديث وتنوع الأنشطة والمرافق.





أنطاليا أرض العجائب والأساطير والشواطئ الرملية الرائعة

أشهر منتجع للأطفال في أنطاليا:

Land of Legends هي مدينة ملاهي ومنتزه مائي يقع في بيليك ، أنطاليا ، تركيا. إنها واحدة من أكبر المنتزهات الترفيهية في أوروبا وقد حصلت على جائزة الحديقة المائية الترفيهية الرائدة في العالم من قبل جوائز السفر العالمية. Land of Legends هي وجهة شهيرة للسياح من جميع أنحاء العالم. وهي مفتوحة على مدار العام وتقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة وأماكن الجذب التي تناسب جميع الأعمار.

الحديقة مقسمة إلى خمس مناطق ذات طابع خاص:

مدينة أتلانتس المفقودة: هذه المنطقة مستوحاة من مدينة أتلانتس المفقودة وتتميز بحديقة مائية بها مجموعة متنوعة من الشرائح والمسابح ، بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل من معبد بوسيدون.

هذه المنطقة مستوحاة من مدينة أتلانتس المفقودة وتتميز بحديقة مائية بها مجموعة متنوعة من الشرائح والمسابح ، بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل من معبد بوسيدون. أرض الأساطير: هذه المنطقة هي موطن للأفعوانية المميزة للحديقة ، و Hyper Coaster ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الألعاب ومناطق الجذب الأخرى ، بما في ذلك سينما 5D وعرض سحري حي.

هذه المنطقة هي موطن للأفعوانية المميزة للحديقة ، و Hyper Coaster ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الألعاب ومناطق الجذب الأخرى ، بما في ذلك سينما 5D وعرض سحري حي. مملكة ميداس: تم تصميم هذه المنطقة حول الملك ميداس الأسطوري وتتميز بملعب ذو طابع ذهبي وحديقة للحيوانات الأليفة ومجموعة متنوعة من أماكن الجذب الأخرى الملائمة للأطفال.

تم تصميم هذه المنطقة حول الملك ميداس الأسطوري وتتميز بملعب ذو طابع ذهبي وحديقة للحيوانات الأليفة ومجموعة متنوعة من أماكن الجذب الأخرى الملائمة للأطفال. أرض العجائب: هذه المنطقة هي موطن لمجموعة متنوعة من الألعاب وأماكن الجذب بناءً على قصص الأطفال الشهيرة ، بما في ذلك مسرح بيتر بان ورحلة السندباد المظلمة و Masha and the Bear Land of Laughter.

هذه المنطقة هي موطن لمجموعة متنوعة من الألعاب وأماكن الجذب بناءً على قصص الأطفال الشهيرة ، بما في ذلك مسرح بيتر بان ورحلة السندباد المظلمة و Masha and the Bear Land of Laughter. أكوا بارك: هذه المنطقة هي موطن لمجموعة متنوعة من المنزلقات المائية وحمامات السباحة وغيرها من عوامل الجذب المائية.

تضم الحديقة أيضًا عددًا من المطاعم ، فضلاً عن شارع للتسوق وفنادق مختلفة من أبرزها:

ريكسوس بريميوم بيليك

خلال عطلتك في ريكسوس بريميوم بيليك ، يمكنك الدخول إلى The Land of Legends Theme Park مجانًا وتجربة الأدرينالين والترفيه على أكمل وجه. من خلال خدمة النقل المجانية الخاصة بنا ، يمكنك الوصول بسهولة إلى The Land of Legends من ريكسوس بريميوم بيليك والاستمتاع بيوم رائع في الأجواء الأسطورية لأرض الأساطير. مدينة الملاهي ، حيث ستلتقي بإثارة عالية ، شارع التسوق ، الذي يوفر متعة التسوق من ماركات الأزياء العالمية ، مطاعمنا المشهورة بمأكولاتها الشهية والعديد من التجارب الأسطورية الأخرى بانتظارك في أرض الأساطير.



أنطاليا أرض العجائب والأساطير والشواطئ الرملية الرائعة

أشهر الأطباق في أنطاليا:

لحمعجون وهي عبارة عن خبز مسطح مغطى باللحم المفروم والبصل والبهارات.

البقلاوة وهي عبارة عن معجنات حلوة مليئة بالمكسرات والعسل.

الكباب وهو لحم مشوي يقدم على سيخ.

بيدا، وهي نوع من البيتزا المصنوعة من عجينة تُخبز في فرن يعمل بالحطب.



المواصلات في انطاليا:

هناك حافلات وسيارات أجرة ودولموس (سيارات أجرة مشتركة) يمكنها أن تأخذك إلى معظم الأماكن في المدينة.

الناس في أنطاليا ودودون ومرحبون. من المحتمل أن تقضي وقتًا ممتعًا في استكشاف المدينة والتفاعل مع السكان المحليين.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية للسفر إلى أنطاليا:

تأكد من حصولك على جواز سفر وتأشيرة صالحة ، إذا لزم الأمر. احزم ملابس خفيفة ، حيث يكون الطقس دافئًا ومشمسًا طوال العام. أحضر معك واقيًا من الشمس وقبعة ونظارات شمسية ، حيث يمكن أن تكون الشمس قوية في أنطاليا. اشرب المياه المعبأة لأن مياه الصنبور ليست آمنة للشرب. كن على دراية بمحيطك واتخذ الاحتياطات اللازمة ضد السرقات الصغيرة. قم بالمساومة عند التسوق ، كما هو معتاد في تركيا. البقشيش غير متوقع ، لكنه محل تقدير.



آمل أن يساعدك هذا في التخطيط لرحلتك إلى أنطاليا!

اقرأ أيضاً:

أفضل 10 فنادق في بيروت لقضاء إجازة قصيرة في الصيف

أفضل الوجهات السياحية لرحلات قصيرة وسريعة في العيد