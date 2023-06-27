البوابة - هل تبحث عن وجهة سياحية قصيرة وسريعة في عيد الأضحى؟ لما لا تحاول أن تقوم بزيارة أحدى هذه الوجهات السياحية الممتعة والقريبة منك. لقد قمنا بإعداد هذه القائمة لوجهات السياحة الأكثر شعبية في المنطقة، احجز اليوم قبل فوات الآوان.



أفضل الوجهات السياحية لرحلات قصيرة وسريعة في العيد

1. دبي ، الإمارات العربية المتحدة: دبي مدينة التناقضات ، حيث ناطحات السحاب الشاهقة ومراكز التسوق التي لا نهاية لها جنبًا إلى جنب مع الأسواق التقليدية والكثبان الرملية الصحراوية. هناك شيء للجميع في دبي ، من مدمني الأدرينالين إلى محبي الثقافة.

2. مسقط ، عُمان: عُمان جوهرة مخفية في الشرق الأوسط ، مع مناظر خلابة ، وشعب ودود ، وتاريخ غني. قم بزيارة العاصمة مسقط لاستكشاف بلادتها القديمة أو قم بنزهة في جبال الحجر أو قم برحلة بالقارب لمشاهدة الدلافين في خليج عُمان.



3. القدس: تعتبر القدس من أهم المدن في العالم ، ولها تاريخ غني يعود إلى آلاف السنين. قم بزيارة البلدة القديمة لمشاهدة الآثار القديمة وكنيسة القيامة وقبة الصخرة.



4. عمان ، الأردن: عمان هي عاصمة الأردن ومدينة رائعة مع مزيج من المعالم القديمة والحديثة. قم بزيارة الآثار الرومانية في جرش ، أو قم بنزهة في التلال القريبة من عمان أو قم برحلة ليوم واحد إلى البحر الميت.



5. الإسكندرية: مدينة رائعة يمكنك زيارتها لبضعة أيام. قم بزيارة مكتبة الإسكندرية ، وهي مكتبة حديثة تكرّم مكتبة الإسكندرية القديمة. استكشف أنقاض المدينة القديمة ، بما في ذلك مقابر كوم الشقافة وحصن قايتباي وحدائق المنتزه. تنزه على طول الكورنيش ، وهو كورنيش الواجهة البحرية مع مناظر خلابة للبحر الأبيض المتوسط. وقم بزيارة متحف الإسكندرية القومي الذي يضم مجموعة من القطع الأثرية من مصر القديمة. اذهب للتسوق في سوق العطارين ، وهو سوق تقليدي حيث يمكنك العثور على الهدايا التذكارية والتوابل والمنسوجات.

6. قبرص: جزيرة وادعة حالمة في البحر الأبيض المتوسط غنية بالثقافة والطعام الشهي والشواطئ الرائعة. قم بزيارة كنيسة القديس لازاروس ، وهي كنيسة من القرن العاشر يقال إنها تضم رفات لعازر ، صديق يسوع المسيح. تنزه على طول الواجهة البحرية لارنكا. ثم قم بزيارة منتزه بافوس الأثري ، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو الذي يضم أطلال مقابر الملوك ، وهي مقبرة يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد. يمكنك أيضاً زيارة منزل ديونيسوس، وهي فيلا رومانية مزينة بلوحات جدارية تصور مشاهد من الأساطير اليونانية. وزيارة شبه جزيرة أكاماس ، وهي محمية طبيعية بها شواطئ خلابة ومسارات للتنزه وكهوف. والسباحة في بلو لاجون ، الخليج الجميل بمياهه الفيروزية.



هذه ليست مجموعة قليلة من الوجهات العديدة الرائعة لرحلات قصيرة وقريبة. مع وجود الكثير لتراه وتفعله ، من المؤكد أنك ستجد المكان المثالي للهروب لبضعة أيام.

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