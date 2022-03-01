أنغام تبهر متابعيها بإطلالة فخمة في قصر عابدين

أبهرت النجمة المصرية أنغام جمهورها بأكثر من صورة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وذلك خلال جلسة تصوير خضعت لها قبل صعودها على خشبة مسرح قصر عابدين في مصر لإحياء حفلها.

وكتبت أنغام في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: امس التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليله كانت كالحلم في قصر عابدين وكان احد أحلامي ان اغني في هذا المكان التاريخي العريق والتقي بجمهوري الغالي سعدت وتحقق حلمي معكم اشكركم من قلبي علي ليله لا تنسي♥️ #انغام #مصر #انغام_في_قصر_عابدين

تفاصيل فستان أنغام

أطلت أنغام بفستان طويل باللون الزهري الشاحب وبدت مبهرة من توقيع المصمم أحمد عبدالله، وقد لاقت صور أنغام استحسان متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها الفخمة والناعمة وبدت أصغر من عمرها.

وكان تصميم الفستان بأكمام طويلة باللون الزهري والقبة على شكل حرف الـV مع ثنيات تغطي منطقة الصدر بمنتهى النعومة عند طبقة عرضية تلف خطرها الرشيق على شكل حزام عريض لينسدل الفستان بقصة واسعة من الأسفل تزينها التموجات التي تتفرع من المنتصف ويتخللها شق طويل يكشف عن ساقيها مع ذيل ينسدل من الخلف بشكل فاخر.

نبذة عن أنغام

اسمها الكامل هو "أنغام محمد علي سليمان" ولدت في الاسكندرية، من برج الجدي، 19 يناير 1972 من عائلة فنية والدها الموسيقار "محمد علي سليمان" وعمها الفنان الراحل "عماد عبد الحليم" .

عندما بدأت مشوارها الفني كان عمرها 6 سنوات، وقد شاركت والدها الغناء ثم بدأت بإصار أول ألبوم

وبدأت أنغام مشوارها الفني وهي في السادسة من عمرها، وفي عام 1987م شاركت والدها الغناء وبعدها بدأت بإصدار أول ألبوماتها بعنوان "الركن البعيد الهادي" ثم أصدرت ألبوم "أول جواب" عام 1988م.

في عام 1989 م اشتهرت أنغام بأغنية "لا ليلي لالي" التي أصدرتها في ألبوم من نفس الاسم، وفي عام 1989م أصدرت أنغام ألبوم "لايق" يحتوى على أغنية من نفس الاسم كانت من ألحان محمد الموجي.

تعاملت أنغام مع العديد من كبار نجوم الموسيقى كالموسيقار عمر خيرت،عمار الشريعي، صلاح الشرنوبي وكانت لها ألبومات مميزة مثل "أنت العالم" عام 1992م، " بتحب مين" عام 1997م وفي عام 1999م شاركت أنغام في التمثيل مع الفنان علي الحجار عبر مسرحية "رصاصة في القلب".

في عام 2005م اشتهرت أنغام بإحدى اغانيها المميزة "بحبك وحشتيني"،في عام 2009م صدر لأنغام ألبوم "نفسي أحبك" وقد حققت من خلاله مبيعات هائلة وقد سطعت من خلاله أكثر من أي ألبوم أخر.

وفي عام 2010م حصدت عدة جوائز من خلال أعمالها الفنية من ضمنها جائزة تكريم من إذاعة "نجوم أف ام" كأفضل مطربة، وفي عام 2012م انتهت من تصوير مسلسل مع الفنانة داليا البحيري تحت عنوان "في غمضة عين" وتم عرضه على قناة MBC مصر.

أنغام في حفل موسم الرياض 2022

وقد شاركت أنغام في حفلها بموسم الرياض وسحرت جمهورها بإطلالة فخمة جداً وتألقت بفستان طويل باللون الأزرق الداكن بتصميم محتشم بقصة ذيل السمكة بأكمام طويلة شفافة ومنتفخة من الأعلى تزينها تطريزات فضية تغطي الفستان عند الجانبين بشكل ملفت وفخم، وزينت خصرها بحزام رفيع بنفس لون الفستان مزين بأكسسوار فضي بارز وأنيق.

زواج أنغام

تزوجت أنغام أربع مرات المرة الأولى من المخرج المصري "مجدي عارف" وأنجبت منه ابنها "عمر" وانفصلا، ثم تزوجت من الموزع الموسيقي الكويتي فهد الشلبي عام 2004م بعد علاقة حب وصداقة وأنجبت منه ابنها "عبدالرحمن" عام 2005م، المرة الثالثة تزوجت زواج عرفي من الممثل أحمد عز، وارتبطت بالموزع الموسيقي احمد ابراهيم الذي يصغرها بسنوات ثم انفصلت عنه

​

منى قطان تتألق بفستان زفاف من توقيع زهير مراد

يارا النملة تخطف الأنظار في كأس السعودية 2022