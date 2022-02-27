يارا النملة تخطف الأنظار في كأس السعودية 2022

يارا النملة وهي خبيرة تجميل سعودية شهيرة، تمكنت من خطف الأنظار في كأس السعودية 2022 في نسخته الثالثة بعباءة باللون الأسود والذهبي من تصميم الفنانة المبدعة مشاعل الفارس.

شهد سباق كأس السعودية 2022 مشاركة 16 دولة، كما وصل عدد الجياد المشاركة هذا السباق إلى ما يقارب الـ 240 حصانًا،و100 ماركة سعودية، وكان للزي التراثي الشعبي نصيف في هذا الحدث بمشاركة 15 مصمماً.

وكتبت يارا النملة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: حدث رياضي على مستوى عالم الخيل والفروسية والذي يشارك في أبرز الخيالة والمالكين من ستة عشر دولة عربية وأجنبية وتولي المملكة العربية السعودية اهتمام كبير بالخيل 🤍..

القطع من المصممة الانيقة و الفنانه مشاعل الفارس @mashaelalfaris شكرًا على فخامة و رقي تصميمك.. اما المجوهرات من لومير حبيت اضافة الفيروزي مع الذهبي 😍.. @loomerjewelry

ما هو كأس السعودية؟

كأس السعودية هو مهرجان سباق دولي يقام على مدار يومين في المملكة العربية السعودية هذه هي النسخة الثالثة من إقامة الكأس ، والهدف منه نشر الوعي بسباق الخيل في البلاد وتشجيع عشاق الخيول في السعودية رجالاً ونساءً للمنافسة على لقب كأس سائق الخيل في المملكة العربية السعودية وأيضاً الترويج للسعودية على المستوى الدولي لتكون بمثابة علامة على الرحلة التحويلية للمملكة.

نبذة عن يارا النملة

يارا النملة هي خبيرة تجميل من محبي الموضة والمكياج وتحترف في هذا المجال، درست الهندسة المعمارية في جامعة الأمير سلطان في الرياض.

ولدت النملة في المملكة العربية السعوديو عام 1995، ومنذ الطفولة تهتم بالمكياج وصرحت من قبل وتحلم بأن تُصبح لديها علامة تجارية خاصة بها تحمل اسمها، كما تتمنى بأن تصبح شخصية مؤثرة في حياة الشباب السعودي خصوصاً والعربي عموماً من خلال ما تطرحه من أفكار ومن خلال مسيرتها.

وحاولت النملة تحقيق النجاح على أكثر من صعيد فلم تكتفي بالمكياج فحسب حتى أن اسمها برز في الأوساط الخليجية بشكل كبير بما تمتلك من تجربة فيما يتعلق بالموضة بخاصة وأنها خبيرة تجميل محجبة.

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