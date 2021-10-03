أنواع الصداع... وكيف تفرقون بينهم؟

الصداع هو ألم في الرأس إذ يمكن أن يحدث في أي جزء من الرأس، أو على جانبي الرأس، أو في جانب واحد فقط، وقد يكون الصداع علامة على الضغوط العاطفية أو الإجهاد أو ربما ينتج عن اضطراب طبي مثل الصداع النصفي، أو ارتفاع ضغط الدم، أو القلق، أو الاكتئاب.

في حال استمرار الصداع لأيام عدة قد يكون ذلك مرتبطًا بأحد الأسباب الخطيرة الاتية: التهاب في أحد الأوعية الدموية المغذية للدماغ والذي قد يؤدي إلى حدوث السكتة الدماغية. إصابة الدماغ بعدوى، مثل: التهاب السحايا. ارتفاع الضغط داخل الجمجمة أو انخفاضه.

أنواع للصداع

صداع التوتر

هذا هو النوع الأكثر شيوعاً من الصداع، الذي عادة ما يجعلك تشعر بألم أو ضغط يبدأ من جانبي الرأس ويمتد ليشمل مؤخرة الرأس والعنق والفك

الصداع النصفي

عبارة عن ألم شديد في جانب واحد من الرأس وقد يصاحبه الدوار أو القيء ويسبب حساسية تجاه الأصوات والضوء

الصداع العنقودي

صداع مؤلم جداً يأتي في جانب واحد من الرأس ويصاحبه احتقان في الأنف وألم ودموع في العين

صداع الجيوب الأنفية

هو عبارة عن ألم في مقدمة الرأس والوجه والعينين ويكون بسبب التهاب الجيوب الأنفية

صداع الكافيين

إذا كنت تعتاد على شرب القهوة يومياً في موعد محدد ثم لم تشربها يوماً ما في التوقيت نفسه .. هنا قد تعاني من صداع انسحاب الكافيين وستكون أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع

الصداع الهرموني

تعاني معظم النساء من هذا النوع من الصداع المرتبط بتغيير مستوى الهرمونات نتيجة اسباب تخص النساء لايمكن ذكرها هنا

صداع ألم الأسنان

هو ألم ناتج عن وجود آلام في الأسنان التي تكون بسبب الجز على الأسنان أثناء الليل أو احتكاكها بسبب التوتر

الصداع المتردد

يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لبعض الأدوية أو مضادات احتقان الأنف إلى انسداد الأنف والشعور بالصداع المرتد الذي يذهب ثم يرتد راجعاً.

أسباب الصداع المستمر

ففي حال استمرار الصداع لأيام عدة قد يكون ذلك مرتبطًا بأحد الأسباب الخطيرة الاتية: التهاب في أحد الأوعية الدموية المغذية للدماغ والذي قد يؤدي إلى حدوث السكتة الدماغية. إصابة الدماغ بعدوى، مثل: التهاب السحايا. ارتفاع الضغط داخل الجمجمة أو انخفاضه.

أخطر أنواع الصداع

الصداع من التوتر

الصداع النصفي

الصداع العنقودي

مشروبات لعلاج الصداع

الماء

المشربات الغنية بالكافيين

شاي الأعشاب

شاي الزنجبيل

علاجات أخرى للصداع

الأسبرين.

الأيبوبروفين.

أسيتامينوفين.

مضادات الاكتئاب.

علاج الصداع في ثواني

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي ضع كمادات باردة على جبهتك، يمكن لمكعبات الثلج ملفوفة في منشفة أو كيس من الخضار المجمدة مدة 15 دقيقة أو حتى الاستحمام البارد أن تسهم في علاج الصداع في ثواني .

وإذا كنت ممن يقومون بربط شعرهم فقد يتسبب ذلك في حدوث الصداع، ولتخفيف الضغط على فروة الرأس علاج الصداع في ثواني.

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