أنواع الكذب عند الأطفال وكيفية التعامل معهم

يعاني بعض الآباء من ظاهرة الكذب لدى أطفالهم، ويلجون دائمًا إلى استخدام التعنيف والضرب لمنعهم من تكرارها. ويجهل الكثير من الآباء أنواع الكذب لدى الأطفال في فترات عمرية محددة وخاصة من 6:3 سنوات، والتي توضحها لنا الدكتورة فاطمة محمود، استشاري النفسي والتربوي، وهي كالتالي:

1-الكذب الخيالي:عندما يروي طفلك شياءً لم يحدث، فهذا يدل على النمو العقلي والإبداعي، وفي بعض الحالات لا يفرق عقله بين الواقع والخيال، ويأتي دور الأسرة في توجهه الطفل للتفرقة بين الحقيقة والخيال.

2- الكذب الالتباسي:في المرحلة الأولى من النمو يحدث تداخل بين القدرات العقلية للطفل وقوة خياله، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يروي حلم أو قصة سمعها من قبل على أنها حقيقة.

3-الكذب الادعائي:يلجأ له الطفل عندما يشعر بالنقص أو الحرمان من شيء ما، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يكذب في سبيل الحصول على لعبة معينة، أو بهدف التباهي أمام الأصدقاء.

4- الكذب الانتقامي:يظهر عندما يشعر الطفل بالظلم، أو عند تعرضه للتنمر والإهانة، وفي هذه الحالة يكون نوع من الدفاع عن النفس.

5-الكذب الوقائي:يعتبر هذا النوع الأكثر انتشارًا بين الأطفال، ويلجأ له لحماية نفسه من العقاب.

وقدمت فاطمة محمود، بعض النصائح للتعامل مع أشكال الكذب وتعديل سلوك الطفل دون إحداث خلل في حالته النفسية، وهي كالتالي:



1- على الآباء استخدام أسلوب الحوار والنقاش مع الالتزام بالهدوء لمعرفة أسباب كذب طفلك، والمكافأة بدلاً من طرق العقاب القاسية فمن الأفضل أن تضع مجموعة سلوكيات وأعمال تود منه القيام بها، وإذ التزم بها ستكون له مكافأة خاصة نهاية الأسبوع.

2- تجنب استخدام كلمة "أنت كاذب" أمام طفلك، أو استخدام كلمات تدل على عدم الثقة به، هذا يجعله يتمادى في هذا السلوك وخاصة إذا تحدثت عن مشكلته أمام الآخرين.

3-اجعل طفلك يشعر بشخصيته وتقديرك المستمر له، فعلى سبيل المثال استمع لآراء طفلك، واجعله مسؤول عن بعض القرارات الخاصة به.

4- طرق العقاب الخاطئة، وعدم وضع شكل معين للعقاب، ففي بعض المواقف يسامح الآباء أطفالهم على سلوك معين، وعند حدوث نفس الموقف يعقبون الطفل بشكل قاسي، هذا يجعل الطفل لا يميز بين السلوك الصواب والخطأ، فهناك أمور يجب تصحيحها بشكل حاسم.

5- من الممكن أن يكون الكذب صفة مكتسبة من الأسرة أو البيئة المحيطة، ينبغي عدم الكذب أمامه مهما كانت الصيغة، فعلى سبيل المثال لا تطلب من طفلك الكذب.

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