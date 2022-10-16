أنواع نوبات الغضب عند الأطفال وطرق علاجها نوبة الغضب ، هي عندما يُظهر الطفل موجة مفاجئة من الغضب والإحباط. غالبًا ما يكون من الصعب السيطرة عليها ويصعب التعامل معها. ولكن يمكن أن تكون هناك أسباب كثيرة لذلك (على الرغم من أنها قد تبدو بلا أساس). أحيانًا تكون طريقة الطفل في التعبير عن رغباته ومطالبه ، وفي أحيان أخرى تكون صرخة لجذب الانتباه. يمكن أن تتسم النوبة بالبكاء أو الصراخ أو الركل أو استخدام القوة أو رمي الأشياء. يمكن للأطفال أيضًا أن يصبحوا عنيفين للغاية خلال هذه النوبات. بعد قولي هذا، من المهم أن ندرك سبب نوبة غضبهم في المقام الأول. لمساعدتك على القيام بذلك ، إليك 5 أنواع من نوبات الغضب التي يجب الانتباه إليها وطرق التعامل معها.

أنواع نوبات الغضب عند الأطفال وطرق علاجها

نوبات الغضب الاستفزازية

غالبًا ما يستخدم الأطفال هذا النوع من نوبات الغضب عندما يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام من والديهم. غالبًا ما ينشأ عندما يشعر الأطفال بالإهمال أو التعتيم من قبل أشقائهم. كآباء ، يجب على المرء أن يضع في اعتباره مقدار الوقت الذي تقضيه مع طفلك. بدلاً من الرد على سوء سلوكهم ، حاول أن تفهم ما يفعلونه. غالبًا ما تكون العزلة هي سبب سلوكهم الساعي إلى الاهتمام. طالما أنك تستمع إليهم، وتجعلهم يشعرون بالأمان والعناية ، فلا يوجد سبب لحدوث مثل هذه الاندفاعات من المشاعر.

أنواع نوبات الغضب عند الأطفال وطرق علاجها

الإحباط أو الإرهاق المرتبط بنوبات الغضب

عندما يكون الطفل مرهقًا أو محبطًا ، فمن المحتمل أن تحدث نوبات غضب. هذه هي الطريقة التي يعبر بها طفلك عما يشعر به. عندما يكون البالغون عصبيين، نمنحهم فائدة الشك ، فلماذا لا نعطي الأطفال تلك الفائدة. غالبًا ما يحدث الإحباط عند الأطفال عندما لا يفهمون قاعدة معينة وضعها الوالدان أو لا يستطيعون اتباع التعليمات المعطاة لهم. يجب على الآباء التحلي بالصبر ويجب أن يجلسوا الأطفال لشرح كل تفاصيل التوجيه.

أنواع نوبات الغضب عند الأطفال وطرق علاجها

نوبات غضب الرفض

مثل البالغين ، لا ينبغي إجبار الأطفال أيضًا على القيام بأشياء لا يريدون القيام بها. هذا يمكن أن يؤدي إلى نوبات خطيرة من نوبات الغضب حيث يرفضون اتباع ما تقوله لهم. على الرغم من أن الإجابة على جميع أسئلتك تبدو وكأنها "لا" ، فلا داعي لها. دعهم يتخطون وجبة الخضار ، لمرة واحدة ، دعهم يقررون ما يريدون ، اجعلهم يشعرون بأهميتهم. إذا سمحت بهذه الأشياء ، فمن المحتمل انهم سيتفقون معك على الأشياء التي تريدها منهم.

أنواع نوبات الغضب عند الأطفال وطرق علاجها

نوبات الغضب المدمرة

غالبًا ما يحدث هذا النوع من نوبات الغضب في الأماكن العامة ، حيث يقل الحديث والصراخ. ومع ذلك ، يمكن أن يحدث هذا أيضًا في منزلك. عندها بدلاً من الرد ، امنحهم وقتًا مستقطعًا. قم بإخراجهم من مكان نوبة الغضب ووضعهم في مكان هادئ. اتركهم وشأنهم ودعهم يهدئون ويفكروا بأنفسهم. علمهم منذ البداية أن الصراخ والبكاء لن يمنحهم الاهتمام الذي يحتاجون إليه.

أنواع نوبات الغضب عند الأطفال وطرق علاجها

الإضرار بالنفس / نوبات الغضب

هذا من أخطر أشكال نوبات الغضب ، حيث يمتلئ الطفل بالغضب وينغمس في سلوك يضر نفسه. من الصراخ إلى الركل إلى رمي الأشياء ، قد يبدو الأمر لا ينتهي ولا يمكن السيطرة عليه. إذا سمح هو أو هي ، أمسكها بين ذراعيك ولا تتركها ما لم تهدأ. لا تتكلم ، فقط دع الصمت يسود.

اقرأ أيضاً:

6 أفضل صفات للأطفال المولودين في شهر أكتوبر

كيفية تربية الأطفال على احترام الذات بشكل صحي؟