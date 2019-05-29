أهمية الجزر في مائدتك الرمضانية

يُعتبرُ الجزر مصدراً غنيّاً بالمركّبات النّباتيّة ذات الفوائد الصحيّة، مثل المركّبات الفينوليّة والمركّبات متعدّدة الأسيتيلين والكاروتينات وهو غنيّ بالبيتا-كاروتين، والفيتامين ج، والفيتامين ھ، ولذلك فهو يعتبر غذاءً محمّلاً بالفيتامينات بالإضافة إلى ذلك فهو مصدرٌ جيّد للألياف الغذائيّة.
يحتوي الجزر مجموعة الفيتامينات B1 و B2 و B3 و B6 ، وحمض الفوليك، والفيتامينين "سي" C ، و"إي" E . كما يحتوي على البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيزيوم، و الفوسفور، والنحاس والمنغنيز.
في ما يلي أهم فوائد الجزر:
1- تطهير المعدة والحماية من التسمم.
2- محاربة الالتهابات في الجسم.
3- تسكين الآلام.
4- تقوية النظر.
5- إدرار البول.
6- التخفيف من ترسّبات الكولسترول في الأوعية الدموية.
7- منع تشكل حصى الكلى.
8- تنظيم حركة الأمعاء (ينصح به نيئاً في حالات الإمساك، ومسلوقاً في حالات الإسهال).
9- الحماية من بعض أنواع السرطان، خصوصاً سرطان الرئة والجهاز الهضمي.
10-تنظيم مستوى الكولسترول في الدم.
11- علاج التوتر.
12- حماية البشرة وإعادة البريق إليها.
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