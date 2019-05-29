أهمية الجزر في مائدتك الرمضانية

يُعتبرُ الجزر مصدراً غنيّاً بالمركّبات النّباتيّة ذات الفوائد الصحيّة، مثل المركّبات الفينوليّة والمركّبات متعدّدة الأسيتيلين والكاروتينات وهو غنيّ بالبيتا-كاروتين، والفيتامين ج، والفيتامين ھ، ولذلك فهو يعتبر غذاءً محمّلاً بالفيتامينات بالإضافة إلى ذلك فهو مصدرٌ جيّد للألياف الغذائيّة.

يحتوي الجزر مجموعة الفيتامينات B1 و B2 و B3 و B6 ، وحمض الفوليك، والفيتامينين "سي" C ، و"إي" E . كما يحتوي على البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيزيوم، و الفوسفور، والنحاس والمنغنيز.

في ما يلي أهم فوائد الجزر:

1- تطهير المعدة والحماية من التسمم.

2- محاربة الالتهابات في الجسم.

3- تسكين الآلام.

4- تقوية النظر.

5- إدرار البول.

6- التخفيف من ترسّبات الكولسترول في الأوعية الدموية.

7- منع تشكل حصى الكلى.

8- تنظيم حركة الأمعاء (ينصح به نيئاً في حالات الإمساك، ومسلوقاً في حالات الإسهال).

9- الحماية من بعض أنواع السرطان، خصوصاً سرطان الرئة والجهاز الهضمي.

10-تنظيم مستوى الكولسترول في الدم.

11- علاج التوتر.

12- حماية البشرة وإعادة البريق إليها.

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