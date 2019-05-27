10 فوائد لبذور البرتقال تعرف عليها

ذكر تقرير نشره موقع «بولد سكاي» المعني بالصحة أن بذور البرتقال التي نتخلص منها سريعا قبل تناوله تفيد الجسم والعقل معاً.. إليكم 10 فوائد صحية لبذور البرتقال ستجعلكم تحرصون على تناولها.



1- الوقاية من السرطان

نظرا لاحتوائها على كمية وفيرة من فيتامين C، تساعد بذور البرتقال في إزالة الجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي للإنسان وتجعله عرضة للإصابة بالسرطان، كما يساعد مركب D-limonene المتوفر في البذور، في الحد من ظهور سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي.



2- زيادة الطاقة

يمكن أن تساعد البذور في زيادة مستويات الطاقة بالجسم وتخزينها بالخلايا أيضا، وذلك بفضل الأحماض النخامية، الزيتية واللينولية المتوفرة بها. كل ما عليك فعله حين تشعر بالإرهاق والخمول من دون سبب، هو تناول بعض بذور البرتقال للحصول على نفحة من الطاقة الفورية.



3- ضبط ضغط الدم

أكدت دراسات أن بذور البرتقال لديها القدرة على ضبط مستويات ضغط الدم وذلك بفضل احتوائها على فيتامين B6، والذي يساعد في إنتاج الهيموغلوبين، والماغنيسيوم، حيث يلعبان دورا مهما في المحافظة على المستويات المناسبة للضغط.



4- تعزيز المناعة

يلعب فيتامين C المتوفر بكثرة في بذور البرتقال إلى جانب مضادات الأكسدة دوراً فعالاً في تعزيز مناعة الجسم وحمايته من الأمراض.



5- علاج الإمساك

تحتوي بذور البرتقال على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، مما يساعد في أداء الأمعاء لوظيفتها بسلاسة، كما أنه يمنع متلازمة القولون العصبي وبالتالي يمنع الإصابة بالإمساك لأنه يساعد في إخراج الفضلات على فترات زمنية صحيحة.



6- خفض الكوليسترول

تساعد مادة الـ limonoids الكيميائية النباتية والمتوفرة في بذور البرتقال في الحد من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ. كما تلعب الألياف القابلة للذوبان في البذور أيضا دورا مهما في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ.



7- تحسين البشرة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البذور على تحسين البشرة وحمايتها من مظاهر الشيخوخة، كالتجاعيد.



8- تحسين الشعر

إن وجود فيتامين C ومادة البيوفلافونويد في بذور البرتقال، تدعم صحة شعرك، لأنها تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، كما أن حمض الفوليك الموجود في بذور البرتقال يسرع نمو الشعر ويقويه من جذوره.



9- تحسين النظر

تساعد مركبات الكاروتين الموجودة في بذور البرتقال على تحسين مستوى النظر، كما أنها تساعد على منع الضمور البقعي.



10- ضبط السكر بالدم

يــــساعد محتوى الألياف في بذور البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.