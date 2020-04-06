أهمية القراءة للأطفال

معظم الأهل يفضلون أن تكون صفة الذكاء هي الصفة المعززة لدى طفلهم، لهذا نراهم دائماً منشغلين في اختيار أفضل المدارس وأفضل المعلمين لأبنائهم من أجل تعزيز قدرة الطفل على التعلم بشكل أفضل.

إن القراءة مع الطفل تساعد في تعزيز الترابط وقوة العلاقة بين الطفل ووالديه؛ بحيث إنّ قضاء الوقت مع الطفل، يعد أكثر الأشياء تأثيراً على تطويره، ويساهم أيضاً في بناء الثقة بينهم، والإحساس بقرب الأهل منهم، كما أنّ منح الحب والتشجيع للطفل يعزز من نمو وتطور الطفل الإيجابي، بالإضافة إلى أن القراءة بصوت عالٍ للطفل يساعد في منحه شعوراً بالطمأنينة والرعاية، وأيضاً يمكن أثناء القراءة إتاحة المجال للحديث عن أمور أخرى في حياة الطفل وتبادل التجارب بينه وبين الأهل.

ومن أهم فوائد القراءة للأطفال:

1- علاقة أقوى بين الطفل والوالدين:

ما إن يبدأ طفلك بالنمو سوف يُقدم على اللعب والمشي والجري واكتشاف البيئة التي تحيط به، وعند البدء بتطبيق أسلوب القراءة لطفلك سوف تتعزز العلاقة بينكما بشكل أكبر ولن تبقى الحياة اليومية بالنسبة لطفلك مجرد روتين ممل، حيث أن القراءة ستحفز النشاط العقلي لديه وتمكنه من استكشاف الأجسام والأشكال حوله بشكل أفضل، بالإضافة إلى أن الطفل سيعتاد على سماع صوتك بشكل محبب.

2- التفوق الأكاديمي:

وهي واحدة من فوائد القراءة للأطفال ما قبل سن المدرسة، فهي تحفز الاستعداد الجيد للتعلم عند التحاق الطفل بالمدرسة، ولاسيما طريقة النطق وتركيب الجمل والكلمات.

3- تعلم مهارات التعبير الأساسية:

قراءة القصص لطفلك سوف تطلق العنان لخياله وتصور ما يتم قراءته له، وهذا ما سيفيد الطفل في استطلاع الكلمات وفهمها والتركيز في المعنى بشكل جيد.

4- اكتساب مهارات التواصل:

عند قضاء الطفل بعض الوقت في القراءة أو الاستماع لها، سيصبح أكثر قدرة على التواصل مع الآخرين، ويصبح قادراً على أن يعبر عما يجول في ذهنه باستخدام الكلمات الجديدة التي تلقاها.

5- اكتساب مهارات التفكير المنطقي:

عند القراءة يصبح طفلك قادراً على فهم المصطلحات الجديدة والمفاهيم المجردة واستخدامها في المواقف المختلفة؛ حيث يبدأ في ربط السيناريوهات الموجودة في الكتب مع ما يحدث في عالمه الذي يحيط به، مثال: عند قراءة الطفل لقصة ليلى والذئب وتعرض ليلى لموقف خطير عندما لم تعير انتباه لنصائح أمها، سوف يصبح أكثر حذراً عندما تلقي أمه النصيحة له فيصبح تجاوبه معها أفضل.

6- التكيف مع التجارب الجديدة:

من خلال القصص والروايات التي يسمعها ويتلقاها، يصبح الطفل أكثر قدرة على مواجهة التجارب الجديدة المختلفة التي قد تعترضه في المستقبل، مثلاً: يستطيع الطفل من خلال قصة "فلة والأقزام السبعة" أن يمتنع عن يأخذ أي طعام من شخص غريب لأن فلة قد أصيبت بالأذى عند تناولها التفاحة من المرأة الشريرة.

7- تعزيز الانضباط:

عند اعتياد الطفل على تخصيص وقت معين للقراءة؛ سوف يصبح أكثر انضباطاً وتنظيماً.

8- تطوير مخيلة الطفل:

يحوّل الدماغ الأشياء التي يتم قراءتها إلى صور في مخيلة الشخص، مما يساعد الطفل في توظيفها بحياته اليومية.

9- فهم البيئة المحيطة به:

تساعد القراءة الطفل في التعرف على الأشخاص، والأماكن، والأحداث البعيدة عن تجاربهم الخاصة.

10- تمرين الدماغ:

عد عملية القراءة معقدة أكثر من مشاهدة التلفاز وغيرها؛ لذلك تساعد القراءة في تعزيز ترابطات الدماغ وفي بناء ترابطات جديدة.

11- تحسين التركيز:

عند جلوس الطفل للاستماع للقصص، فإن ذلك ينمي ذلك على المدى البعيد مهارة التركيز لديه.

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