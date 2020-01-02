أهمية المغنيسيوم للجسم وأهم مصادره

تحتوي أجسام الحيوانات على معدن المغنيسيوم، ويوجد أيضاً في النباتات، والبحار، وفي الأرض، ويعتبر رابع أكثر المعادن وفرةً في جسم الإنسان، ويوجد 60% من المغنيسيوم الموجود في الجسم في العظام، بينما تتوزع النسبة الباقية منه بين العضلات، والأنسجة اللينة والسوائل بما فيها الدم. وفي الواقع كل خلية في جسم الإنسان تحتاج للمغنيسوم.

وإذ يلعب دوراً في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم، بما فيها استقلاب الغذاء وتكوين الأحماض الدهنية، والبروتينات، وغيرها الكثير.

أهمية المغنيسيوم للجسم

1- تنظيم ضربات القلب

2- الوقاية من هشاشة العظام

3- المحافظة على وضائف العضلات

4- يساعد على امتصاص الكالسيوم

5- التخفيف من أعراض القلق

6- تنظيم نسبة السكر في الدم

مصادر المغنيسيوم

- الشّوكولاتة الدّاكنة: يوفّر كلّ ۲۸ غراماً من الشّوكولاتة الدّاكنة ۱٦% من الكميّة المُوصى بها يوميّاً من المغنيسيوم.

- الأفوكادو: توفّر حبّة متوسّطة من الأفوكادو ۱٥% من الكميّة المُوصى بها يوميّاً من المغنيسيوم.

- المكسّرات: مثل الكاجو واللوز والبندق البرازيلي، حيث يوفر كلّ ۲۸ غراماً من الكاجو ۲۰% من الكميّة المُوصى بها يوميّاً من المغنيسيوم.

- البقوليات: يحتوي الكوب الواحد من الفاصولياء المطبوخة على ۳۰% من الكميّة المُوصى بها يوميّاً من المغنيسيوم.

- التوفو: يوفر كلّ ۱۰۰ غرام من التوفو ۱۳% من الكميّة المُوصى بها يوميّاً من المغنيسيوم.

- البذور: يوفّر كلّ ۲۸ غراماً من بذور اليقطين ۳٧% من الكميّة المُوصى بها يوميّاً من المغنيسيوم.

- الحبوب الكاملة: يوفر كلّ ۲۸ غراماً من الحنطة السوداء الجافة ۱٦% من الكميّة المُوصى بها يوميّاً من المغنيسيوم.

- الموز: تغطّي موزة كبيرة الحجم ۹% من الكميّة المُوصى بها يوميّاً من المغنيسيوم.

- الخضار الورقيّة الخضراء: يوفر الكوب الواحد من السبانخ المطبوخة ۳۹% من الكميّة المُوصى بها يوميّاً من المغنيسيوم.

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