10 معلومات جديدة عن فيتامين د تعرّفي عليها

الفيتامين دي D ضروري للجميع. فهو يسمح للكالسيوم بالثبات على العظام، فيما يلعب أيضًا دورًا ثمينًا في المناعة. ومما لا شك فيه أنّ الفيتامين دي D (كالسيفيرول) جيد للعظام، ولكن ليس هذا فقط، إذ إنّ فيتامين الشمس هذا يلعب دورًا مهمًّا للغاية في الجسم، وخصوصًا من أجل منع الإصابة بأمراض معينة، مثل سرطان الثدي والألم العضلي الليفي والتصلب المتعدد.

تعرّفي في الآتي إلى 10 أشياء تتصل بالفيتامين دي D :



الجسم يصنّع الفيتامين دي

إنه الفيتامين الوحيد الذي باستطاعة الجسم تصنيعه، وبإمكان الجلد إنتاجه من الكولستيرول تحت تأثير أشعة الشمس، ولكن بشرط التعرّض إلى أشعة الشمس لمدة 20 دقيقة في اليوم. فيما يجب إتمام هذه الحصة التي نأخذها من الشمس عن طريق النظام الغذائي وخصوصًا في فصل الشتاء.



نقص الفيتامين دي يؤدي إلى تسوس الأسنان



نقص الفيتامين دي D قد يسبب تسوّس الأسنان. والمستوى المنخفض من الفيتامين دي D يرتبط أيضًا بالشعور بالآلام في منطقة الحوض، وضعف العظام، ونوبات التكزز، وكذلك الأمر ارتبط نقص الفيتامين دي D بزيادة معدل الوفيات نتيجة أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.





الفيتامين دي وقوة العظام



يسمح الفيتامين دي D للكالسيوم بالثبات على العظام. كما يشارك أيضًا في نموها، ويؤخّر فقدان النسيج العظمي المرتبط بهشاشة العظام. وقد استنتجت الدراسات التي اشتملت على إعطاء مكملات الفيتامين D3، الى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا على أنّ الجرعة التي مقدارها 800 وحدة دولية من الفيتامين دي D في اليوم، بإمكانها أن تمنع كسور الحوض والكسور غير الفقرية.



الفيتامين دي والحمل



يلعب الفيتامين دي D دورًا مهمًّا في زرع – تثبيت- الجنين. والمستوى المرتفع من الفيتامين دي D يزيد من فرص الحمل بعد الإجهاض ويزيد كذلك فرص نجاح الحمل بعد إجراء التلقيح الاصطناعي.



الفيتامين دي يحدّ من الإصابة بسرطان الثدي



الفيتامين دي D يمنع الإصابة بسرطان الثدي. وفقًا لإحدى الدراسات التي أجراها المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية Inserm، فإنّ النساء اللواتي لديهنّ تركيز عالٍ من الفيتامين دي D ، يقلّ معدل خطر الإصابة بسرطان الثدي مقسومًا على 4 مقارنة باللواتي لديهنّ مستويات أقل بكثير.



الفيتامين دي يمنع أورام الرحم الحميدة



الفيتامين دي D يمنع الأورام الليفية الرحمية. وفقًا لإحدى الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة الأمريكية، فإنَّ النساء اللواتي لديهنّ مستوًى كافٍ من الفيتامين دي D يقلّ خطر إصابتهنّ بأورام ليفية رحمية بنسبة 32 في المئة. والورم الليفي الرحمي عبارة عن ورم حميد يتطور على جدار الرحم.



الفيتامين دي والتصلب المتعدد



الفيتامين دي D يمنع الإصابة بالتصلب المتعدد، وهذا المرض الالتهابي هو الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين لا يتعرضون إلى الأشعة فوق البنفسجية، ولديهم أدنى تركيز من الفيتامين دي D.



الفيتامين دي وأمراض الجهاز التنفسي



الفيتامين دي D يساعد على محاربة الالتهابات التنفسية. إنه فيتامين الشمس الذي يقوي المناعة لدى كبار السن. والأشخاص المسنين الذين يأخذون يوميًّا مكمّلًا من الفيتامين D3 يمرضون بمعدل أقل في الغالب بمرض الإنفلونزا أو بنزلة البرد.

الفيتامين دي يقوي عضلات النساء



الفيتامين دي D يساعد على تقوية العضلات عند النساء. فقد اكتشف الباحثون من جامعة بيرمنغهام في بريطانيا العظمى، أنّ النساء اللواتي يمارسن الرياضة وبالتالي لديهنّ كتلة عضلية قوية، لديهنّ كذلك مستويات أعلى من الفيتامين دي D النشط في الدورة الدموية. ولكن لم يتم إثبات النتيجة ذاتها لدى الرجال.

الجرعة الموصى بها من فيتامين دي



الجسم يقوم بتخزين الفيتامين دي D. وبناءً عليه يُنصح بعدم تجاوز ما مقداره من 500 إلى 1000 وحدة دولية في اليوم من الفيتامين دي D. والإفراط في جرعات الفيتامين دي D يعزز تشكل حصى الكلى، وقد يصل الأمر إلى أنّ يسبب آفات في الكبد.



مصادر الفيتامين دي من الطعام



الأسماك الدهنية وزيت كبد الحوت من الأطعمة الأكثر غنى بالفيتامين دي D. وفائدة مزدوجة لهذه الأطعمة، وهي أنها تمدّ الجسم بالأوميغا 3 والذي يحمي ضد الأمراض الالتهابية، وأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنَّ صفار البيض واللحوم والحليب والزبدة والبروكلي، والسلطات تساعد كذلك على المحافظة على مخزون الجسم من الفيتامين دي D على مدار العام.

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